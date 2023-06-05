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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:41

Можно Пумб привлечь. Тоже там не плохой выход. Но надо быть осторожным там с фином. А то в одно время замутили 400тыс, что многие разбежались. А потом начали писать бред. Горячка одно говорила, в отделении др., представитель на форуме своё добавлял.
Но думаю Спорт, Пумб, Изя еще подойдёт. Юнекс сейчас сэпом выпускает бесплатно. Думаю у многих здесь не такие большие суммы и можно распихать грн.по банкам.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:48

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Alien написав:Якщо сумніваєтесь у моїх словах - гляньте у додатку - побачите таке
Я Вам верю, я пользуюсь сепом, но мне в месяц всегда хватало и 10 раз.
Поэтому не узнавал на горячке про новые тарифы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:26

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии.
Тільки пам'ятаймо що безкоштовних СЕПів у Спорта лише 10 шт. на місяць. Як на мене малувато буде ;(

Для 10 выходов с грн под у.е., то в норме. Я писал именно, где можно хранить на свободном для того что бы спрыгнуть в у.е., в случае резкого подъёма. Если надо перекинуть больше 10 банков и открывать там карусели в у.е., то выводим или на моно, или на пумб, или юнекс и далее перекидываем на большее кол-во банков и далее онлайн открываем дело. Тем более я думаю в Спорте не огромные суммы хранят, для карусели хватит и 10 по 100тыс.грн
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:29

Что тут у нас новенького? Неделю не смотрел на карусель, а сегодня в таблице аж 8 банков без отрицательной доходности осталось.
Карусель сломалась окончательно?
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:17

  Игорь Алексеевич написав:Уже Тазик предлагает в валюте больше на дело на 3 мес, чем крутится сегодня на каруселях.

Схоже це залишиться як останній варіянт щоб скинуть ,,не кошерні,,не кольорові доляри. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:04

alex lem Те ж саме і отримаєте. Або гірше. Останні пару місяців всюди видавали мотлохом - Приват, Аккорд, Сенс, Райф, ТАС, ПУМБ
Dollarman
 
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