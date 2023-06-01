RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:39

  ihorsic написав:Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....

мені зеленими (київ)
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:28

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Так Дніпро
ihorsic
 
Повідомлень: 926
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:48

Re: Клуб 100К - Теребеньки

універсал - відділення де раніше було тільки "новье" сьогодні сказали що їх підкрепляють вже тиждень старими як гівно мамонта
gonzo
 
Повідомлень: 309
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:20

  Hotab написав:Якийсь нездоровий дурдом з цими зеленими. Наче з сіллю свого часу.
Весь світ нормально юзає купюри, а в найбагатшій в світі Україні вирішили створити істерику.


настоящие деньги в Анголе - пиво (с)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 186187188189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 883, 884, 885
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8840 1628915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 чер, 2023 15:28
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8312)
06.06.2023 17:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.