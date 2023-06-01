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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:39

  ihorsic написав:Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....

мені зеленими (київ)
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:28

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Так Дніпро
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:48

Re: Клуб 100К - Теребеньки

універсал - відділення де раніше було тільки "новье" сьогодні сказали що їх підкрепляють вже тиждень старими як гівно мамонта
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:20

  Hotab написав:Якийсь нездоровий дурдом з цими зеленими. Наче з сіллю свого часу.
Весь світ нормально юзає купюри, а в найбагатшій в світі Україні вирішили створити істерику.


настоящие деньги в Анголе - пиво (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:59

  J написав:
  ihorsic написав:Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....

у Дніпрі ?

  ihorsic написав:Так Дніпро

у Києві в УБІБ навіть гарними зеленимими отримати проблема
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

походу закупка синих купюр свернулась и кассы стали массово инкассироваться валютным проштампованым и затертым мусором 96г либо банки придерживают синие а клиентам сплавляют весь неликвид. альфа вообще мутная банка, все выдает 96 еще и затертыми, при том что у кассира в шкафу жирные пачки лежат, заставляет еще выдерживать на счету 5дней
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Тарьте евры, там с купюрами все норм
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:23

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Може з евро купюрами все і більш менш норм але їх і нюхають прискіпливіше особливо великих номіналів. Пам'ятаю як ще до війни здавав евро на депозит. Касир прям нюхала їх і на зуб пробувала аж гидко було....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:37

  kuzmich написав:.альфа вообще мутная банка, все выдает 96 еще и затертыми,.

причем сами они такие купюры не принимают
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:38

  nekefer написав:Тарьте евры, там с купюрами все норм

Альфа и евры забраковывает
J
 
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