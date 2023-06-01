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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 чер, 2023 13:39
ihorsic написав:
Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....
мені зеленими (київ)
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lamal
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Додано: Вів 06 чер, 2023 15:28
Так Дніпро
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ihorsic
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Додано: Вів 06 чер, 2023 16:48
універсал - відділення де раніше було тільки "новье" сьогодні сказали що їх підкрепляють вже тиждень старими як гівно мамонта
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gonzo
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:20
Hotab написав:
Якийсь нездоровий дурдом з цими зеленими. Наче з сіллю свого часу.
Весь світ нормально юзає купюри, а в найбагатшій в світі Україні вирішили створити істерику.
настоящие деньги в Анголе - пиво (с)
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cohan
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:59
J написав: ihorsic написав:
Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....
у Дніпрі ?
ihorsic написав:
Так Дніпро
у Києві в УБІБ навіть гарними зеленимими отримати проблема
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J
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Додано: Вів 06 чер, 2023 21:38
походу закупка синих купюр свернулась и кассы стали массово инкассироваться валютным проштампованым и затертым мусором 96г либо банки придерживают синие а клиентам сплавляют весь неликвид. альфа вообще мутная банка, все выдает 96 еще и затертыми, при том что у кассира в шкафу жирные пачки лежат, заставляет еще выдерживать на счету 5дней
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kuzmich
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:10
Тарьте евры, там с купюрами все норм
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nekefer
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:23
Може з евро купюрами все і більш менш норм але їх і нюхають прискіпливіше особливо великих номіналів. Пам'ятаю як ще до війни здавав евро на депозит. Касир прям нюхала їх і на зуб пробувала аж гидко було....
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ihorsic
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:37
kuzmich написав:
.альфа вообще мутная банка, все выдает 96 еще и затертыми,.
причем сами они такие купюры не принимают
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:38
nekefer написав:
Тарьте евры, там с купюрами все норм
Альфа и евры забраковывает
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