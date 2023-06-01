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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 чер, 2023 22:57
ihorsic написав:
Може з евро купюрами все і більш менш норм але їх і нюхають прискіпливіше особливо великих номіналів. Пам'ятаю як ще до війни здавав евро на депозит. Касир прям нюхала їх і на зуб пробувала аж гидко було....
евро куда легче сдать в ЕС, даже убитые норм берут, т.к. валюта родная
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kuzmich
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