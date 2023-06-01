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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:57

  ihorsic написав:Може з евро купюрами все і більш менш норм але їх і нюхають прискіпливіше особливо великих номіналів. Пам'ятаю як ще до війни здавав евро на депозит. Касир прям нюхала їх і на зуб пробувала аж гидко було....

евро куда легче сдать в ЕС, даже убитые норм берут, т.к. валюта родная
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 09:16

Re: Клуб 100К - Теребеньки

так а народ, че вы жалуетесь что вам выдают старой ветошью, вы ж сами мешками тащили синие номера подряд менялам, не зря ж у валютчиков появилась услуга "купить синие дороже" и они теперь в первую очередь вам дают зеленые. Теперь карусель закрутилась в обратную сторону. Я лично только освежил свой валютный портфель синими, но номерами подряд не сдавал менялам
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:48

  Krokodil написав:так а народ, че вы жалуетесь что вам выдают старой ветошью, вы ж сами мешками тащили синие номера подряд менялам, не зря ж у валютчиков появилась услуга "купить синие дороже" и они теперь в первую очередь вам дают зеленые. Теперь карусель закрутилась в обратную сторону. Я лично только освежил свой валютный портфель синими, но номерами подряд не сдавал менялам


Карусель в обратную сторону - это как? Продаёте доллары Привату по 37,45? Или ПУМБу по 37,50? Подскажите контакт :)
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:20

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Карусель в обратную сторону - это как? Продаёте доллары Привату по 37,45? Или ПУМБу по 37,50? Подскажите контакт :)

это означает что менял закормили синими, а теперь все что не так и малейших чих на купюре, они сразу по уценке требуют https://minfin.com.ua/2023/06/07/107122543/ теперь карусель работает против вас
2. банки массово шлак завозят в кассы чтоб скармливать ветошь недалеким клиентам
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:31

Krokodil
данило гетьманцев сказав, що скоро все вирішить із проблемою комісій за неідеальні купюри!
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:32

  Krokodil написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Карусель в обратную сторону - это как? Продаёте доллары Привату по 37,45? Или ПУМБу по 37,50? Подскажите контакт :)

это означает что менял закормили синими, а теперь все что не так и малейших чих на купюре, они сразу по уценке требуют https://minfin.com.ua/2023/06/07/107122543/ теперь карусель работает против вас

а обменки - товарищу гетьманцеву:
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maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:47

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Krokodil написав:а народ, че вы жалуетесь что вам выдают старой ветошью, вы ж сами мешками тащили синие номера подряд менялам, не зря ж

никто никому не жалуется, обговариваем ситуацию.
многим наука - чтоби не попадали в просак.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:22

  maniachello написав:а обменки - товарищу гетьманцеву:
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Ваша картинка скорее всего не доступна для большинства, тем более что .ru используется. Посмотрите вот здесь, как лучше её разместить на форуме.
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