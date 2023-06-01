евро куда легче сдать в ЕС, даже убитые норм берут, т.к. валюта родная
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:57
Додано: Сер 07 чер, 2023 09:16
Re: Клуб 100К - Теребеньки
так а народ, че вы жалуетесь что вам выдают старой ветошью, вы ж сами мешками тащили синие номера подряд менялам, не зря ж у валютчиков появилась услуга "купить синие дороже" и они теперь в первую очередь вам дают зеленые. Теперь карусель закрутилась в обратную сторону. Я лично только освежил свой валютный портфель синими, но номерами подряд не сдавал менялам
Додано: Сер 07 чер, 2023 11:48
Карусель в обратную сторону - это как? Продаёте доллары Привату по 37,45? Или ПУМБу по 37,50? Подскажите контакт
Додано: Сер 07 чер, 2023 16:20
это означает что менял закормили синими, а теперь все что не так и малейших чих на купюре, они сразу по уценке требуют
2. банки массово шлак завозят в кассы чтоб скармливать ветошь недалеким клиентам
Додано: Сер 07 чер, 2023 16:31
Krokodil
данило гетьманцев сказав, що скоро все вирішить із проблемою комісій за неідеальні купюри!
Додано: Сер 07 чер, 2023 16:32
а обменки - товарищу гетьманцеву:
Додано: Сер 07 чер, 2023 21:47
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Сер 07 чер, 2023 22:22
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