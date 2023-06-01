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ihorsic написав:Може з евро купюрами все і більш менш норм але їх і нюхають прискіпливіше особливо великих номіналів. Пам'ятаю як ще до війни здавав евро на депозит. Касир прям нюхала їх і на зуб пробувала аж гидко було....
евро куда легче сдать в ЕС, даже убитые норм берут, т.к. валюта родная
так а народ, че вы жалуетесь что вам выдают старой ветошью, вы ж сами мешками тащили синие номера подряд менялам, не зря ж у валютчиков появилась услуга "купить синие дороже" и они теперь в первую очередь вам дают зеленые. Теперь карусель закрутилась в обратную сторону. Я лично только освежил свой валютный портфель синими, но номерами подряд не сдавал менялам
Krokodil написав:так а народ, че вы жалуетесь что вам выдают старой ветошью, вы ж сами мешками тащили синие номера подряд менялам, не зря ж у валютчиков появилась услуга "купить синие дороже" и они теперь в первую очередь вам дают зеленые. Теперь карусель закрутилась в обратную сторону. Я лично только освежил свой валютный портфель синими, но номерами подряд не сдавал менялам
Карусель в обратную сторону - это как? Продаёте доллары Привату по 37,45? Или ПУМБу по 37,50? Подскажите контакт
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Карусель в обратную сторону - это как? Продаёте доллары Привату по 37,45? Или ПУМБу по 37,50? Подскажите контакт
это означает что менял закормили синими, а теперь все что не так и малейших чих на купюре, они сразу по уценке требуют https://minfin.com.ua/2023/06/07/107122543/ теперь карусель работает против вас 2. банки массово шлак завозят в кассы чтоб скармливать ветошь недалеким клиентам