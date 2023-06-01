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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:56

  FinTech написав:цей ресурс тута заблоковано
Для України краще користуватися https://uk.imgbb.com/"

та что ж такое... по Вашей ссылке первый попавшийся ресурс открыл... и тот неправильный

забудьте, короче
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:31

  V2 написав:Krokodil
данило гетьманцев сказав, що скоро все вирішить із проблемою комісій за неідеальні купюри!

гетманцев він.
нащо ви йому українське прізвище приписуєте?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:29

  Игорь Алексеевич написав:Но это только для тех, кто захочет их досрочно разорвать. Обычно заключают без досрочного. Поэтому ничего страшного нет.
Все равно др. вариантов нет. Еще есть несколько банков в карусели с курсом 37,00- 37,10. Можно сейчас скинуть валюту и переложиться в грн. Кто боится на 3 мес., то можно по месячно открыть дело или держать на свободном. Если курс будет расти к осени выше 37,10, то перепрыгнуть в карусель в эти банки, где курс 37. Но, есть вероятность, что курс летом опустится и ниже 36,85. Тогда, кто на свободном держит, может их держать и следить ежедневно за курсом на рынке. На грн. капают проценты и всегда можно спрыгнуть в карусель или поменять в обменнике на нал.
Главное не дорожите синими, т.к. завтра синие будут принимать так же как и др.года. Это временная шумиха для лохов...

Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии. Делаю дорожку Сепом Спорт - Моно (обычно 15 мин и на счету и Моно далее на любую карту без комиссий).
Спорт тоже выпускает на карты др. банков, но там есть ограничения.

Тарас Гукович Влад Коваль , вам вже запропонували ,не описувати одне й те саме кожен день,бо нічого нового немає в ваших постах. Ось вести комісії за СЕП це легко. Мені теж є чим похвалитися,але напишу що вивожу безкоштовно по 4999 з креді-агріколя,по 9999 з Кредо на Укрсіб. З нього будь-який платіж за довільними реквізитами безкоштовно. Ніякий фінмон мене не запитує і мене це не бентежить.Берить до уваги.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:32

  J написав:
  J написав:
  ihorsic написав:Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....

у Дніпрі ?

  ihorsic написав:Так Дніпро

у Києві в УБІБ навіть гарними зеленимими отримати проблема
курс вас не бентежить,без лоха жізнь плоха.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:41

Re: Клуб 100К - Теребеньки

А чому мене повинен зараз бентежити курс? Свій гешефт я отримав ще три місяці тому. Зараз отримав $ все...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:41

  ihorsic написав:А чому мене повинен зараз бентежити курс? Свій гешефт я отримав ще три місяці тому. Зараз отримав $ все...
А зараз як раз весело, бо в банках впарюють мотлох замість валюти, а в терміали не запхнеш.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:05

Нема клЮбу - тепер просто -Теребеньки))

Що там по банках - вже порізали високі ставки по гривнедепо?
Бо Абанка - вже врізала з 18%(на 6міс.) до 16%!

Добре, що я люблю набивати депостовпці і на 3міс. і на 6міс.😉
  Успіх написав:І там я писав, що вже перевів більше 50% на короткі гривнедепо(3 і 6міс)


А там, де майже "класика поповнення" залишилась(банкЛьвів) - то і на рік -півтора понабивав!
Так, як там можна всього лиш на 2,5Кгрн набити стовпець, а поповнювати на 100К/міс👍
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:28

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Успіх написав:А там, де майже "класика поповнення" залишилась(банкЛьвів) - то і на рік -півтора понабивав!
У вас просто сталеві... нерви 🙄
otshelnick1
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