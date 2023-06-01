|
|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 чер, 2023 09:56
та что ж такое... по Вашей ссылке первый попавшийся ресурс открыл... и тот неправильный
забудьте, короче
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 10:31
V2 написав:Krokodil
данило гетьманцев сказав, що скоро все вирішить із проблемою комісій за неідеальні купюри!
гетманцев він.
нащо ви йому українське прізвище приписуєте?
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 878
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 13:29
Игорь Алексеевич написав:
Но это только для тех, кто захочет их досрочно разорвать. Обычно заключают без досрочного. Поэтому ничего страшного нет.
Все равно др. вариантов нет. Еще есть несколько банков в карусели с курсом 37,00- 37,10. Можно сейчас скинуть валюту и переложиться в грн. Кто боится на 3 мес., то можно по месячно открыть дело или держать на свободном. Если курс будет расти к осени выше 37,10, то перепрыгнуть в карусель в эти банки, где курс 37. Но, есть вероятность, что курс летом опустится и ниже 36,85. Тогда, кто на свободном держит, может их держать и следить ежедневно за курсом на рынке. На грн. капают проценты и всегда можно спрыгнуть в карусель или поменять в обменнике на нал.
Главное не дорожите синими, т.к. завтра синие будут принимать так же как и др.года. Это временная шумиха для лохов...
Рекомендую на сегодня СПОРТ, нормальные проценты на месяц и нормальные проц.на свободном. Выпускает Сэпом до лимона без комиссии. Делаю дорожку Сепом Спорт - Моно (обычно 15 мин и на счету и Моно далее на любую карту без комиссий).
Спорт тоже выпускает на карты др. банков, но там есть ограничения.
Тарас Гукович Влад Коваль , вам вже запропонували ,не описувати одне й те саме кожен день,бо нічого нового немає в ваших постах. Ось вести комісії за СЕП це легко. Мені теж є чим похвалитися,але напишу що вивожу безкоштовно по 4999 з креді-агріколя,по 9999 з Кредо на Укрсіб. З нього будь-який платіж за довільними реквізитами безкоштовно. Ніякий фінмон мене не запитує і мене це не бентежить.Берить до уваги.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13374
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 13:32
J написав: J написав: ihorsic написав:
Сьогодні укрбудінвест видав новими синіми .....
у Дніпрі ?
ihorsic написав:
Так Дніпро
у Києві в УБІБ навіть гарними зеленимими отримати проблема
курс вас не бентежить,без лоха жізнь плоха.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13374
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 17:41
А чому мене повинен зараз бентежити курс? Свій гешефт я отримав ще три місяці тому. Зараз отримав $ все...
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 929
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 19:41
ihorsic написав:
А чому мене повинен зараз бентежити курс? Свій гешефт я отримав ще три місяці тому. Зараз отримав $ все...
А зараз як раз весело, бо в банках впарюють мотлох замість валюти, а в терміали не запхнеш.
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 20:05
Що там по банках - вже порізали високі ставки по гривнедепо?
Бо Абанка - вже врізала з 18%(на 6міс.) до 16%!
Добре, що я люблю набивати депостовпці і на 3міс. і на 6міс.😉
Успіх написав:
І там я писав, що вже перевів більше 50% на короткі гривнедепо(3 і 6міс
)
А там, де майже "класика поповнення" залишилась(банкЛьвів) - то і на рік -півтора понабивав!
Так, як там можна всього лиш на 2,5Кгрн набити стовпець, а поповнювати на 100К/міс👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4902
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Чет 08 чер, 2023 20:28
Успіх написав:
А там, де майже "класика поповнення" залишилась(банкЛьвів) - то і на рік -півтора понабивав!
У вас просто сталеві... нерви 🙄
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8840
|1631096
|
|