Если в банках начали давать зелёными, то скоро будут брать всё подряд.
Синие народ уже спрятал в подушки и будет потом сдавать, что бы поменять на красные или жёлтые))
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Додано: Чет 08 чер, 2023 21:38
Если в банках начали давать зелёными, то скоро будут брать всё подряд.
Синие народ уже спрятал в подушки и будет потом сдавать, что бы поменять на красные или жёлтые))
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:39
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:39
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:41
Интересно, а если банку принести на дело, то тоже 96г. не возьмут. Серёга комсомолец смотрю нуждается в дол, если выставил депозиты в дол. под 3% годовых.
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:43
Синие закончились, прийдётся им брать теперь всё подряд. Иначе будут сосать лапу. А надо платить налоги, аренду и т.п.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 08 чер, 2023 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:44
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:47
Карусельщики тоже закончились, которые носили синие. Пришло время менялам переходить на новую схему с евро, что бы народ в панике начал их менять строго одного года)))
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:59
Приклад вкрай невдалий. Усі українські банкноти гривні зразків 1992-2002 років з 1 жовтня 2020 року не є платіжним засобом і банки (а також торгівля включаючи АТБ) не мають права видавати їх клієнтам. Такі банкноти наразі можуть мати лише певну боністичну цінність і то лише гарного стану. На відміну від гривень 1992-2002 долари відповідних років залишаються грошима.
Додано: Чет 08 чер, 2023 22:00
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