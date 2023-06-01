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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 190191192193>
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:38

Если в банках начали давать зелёными, то скоро будут брать всё подряд.
Синие народ уже спрятал в подушки и будет потом сдавать, что бы поменять на красные или жёлтые))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:39

  nekefer написав:, до 2001 года не берет вообще
,

берут:

"** купюри 1996-1999 р приймаємо по роздрібному курсу."
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:39

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  otshelnick1 написав:У вас просто сталеві... нерви

А зараз(вже 16й місяць) - ще й робота така, що без сталевих... нервів - може просто дах поїхати! 8)
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:41

Интересно, а если банку принести на дело, то тоже 96г. не возьмут. Серёга комсомолец смотрю нуждается в дол, если выставил депозиты в дол. под 3% годовых.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:43

  J написав:
  nekefer написав:, до 2001 года не берет вообще
,

берут:

"** купюри 1996-1999 р приймаємо по роздрібному курсу."

Синие закончились, прийдётся им брать теперь всё подряд. Иначе будут сосать лапу. А надо платить налоги, аренду и т.п.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 08 чер, 2023 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:44

  Игорь Алексеевич написав:Если в банках начали давать зелёными, то скоро будут брать всё подряд.
Синие народ уже спрятал в подушки и будет потом сдавать, что бы поменять на красные или жёлтые))

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:47

Карусельщики тоже закончились, которые носили синие. Пришло время менялам переходить на новую схему с евро, что бы народ в панике начал их менять строго одного года)))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:56

банки принимают купюры с плесенью ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:59

  nekefer написав:потому что обменка берет зеленые на 20коп дешевле синих, а до 2001 года не берет вообще
а самим бы понравилось, если бы выдали в атбешке сдачу купюрами 1996 года

Зображення

Приклад вкрай невдалий. Усі українські банкноти гривні зразків 1992-2002 років з 1 жовтня 2020 року не є платіжним засобом і банки (а також торгівля включаючи АТБ) не мають права видавати їх клієнтам. Такі банкноти наразі можуть мати лише певну боністичну цінність і то лише гарного стану. На відміну від гривень 1992-2002 долари відповідних років залишаються грошима.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:00

  J написав:банки принимают купюры с плесенью ?

Банкам дол. не нужны. Вот и выдумали про плесень.
Игорь Алексеевич
 
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