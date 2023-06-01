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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:05

Прибл. месяц назад друзья покупали машину. Ездили во Львов. Там покупатель даже не смотрел года купюр.
Кто постоянно работает в бизнесе и по несколько раз в мес.меняет грн.на дол, дол. на грн. вообще не замарачиваются годами или плесенью.
Тема синие, зелёные, года - думаю это тема для тех, кто их с трудом собирает и ими дорожит на чёрный день. А менялы подхватили тему и начали впаривать свои идеи в дело на разводах.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:12

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:банки принимают купюры с плесенью ?

Банкам дол. не нужны. Вот и выдумали про плесень.

когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:15

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  J написав:когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
Шулеры, под столом на кнопку ногой нажимают. Надо говорить - ноги на стол))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:19

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
Шулеры, под столом на кнопку ногой нажимают. Надо говорить - ноги на стол))

ваш меняла купюры не бракует ?
J
 
Повідомлень: 5891
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:25

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
Шулеры, под столом на кнопку ногой нажимают. Надо говорить - ноги на стол))

ваш меняла купюры не бракует ?
Не замечал, брал за синие дороже, но с зелёными проблем не было. Правда и у меня сильно старых или помятых на руках не было. Про плесень только на форуме слышу, а реально не встречал, что бы через лампу Алладина проверяли и что то находили)
Игорь Алексеевич
 
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