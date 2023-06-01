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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:05

Прибл. месяц назад друзья покупали машину. Ездили во Львов. Там покупатель даже не смотрел года купюр.
Кто постоянно работает в бизнесе и по несколько раз в мес.меняет грн.на дол, дол. на грн. вообще не замарачиваются годами или плесенью.
Тема синие, зелёные, года - думаю это тема для тех, кто их с трудом собирает и ими дорожит на чёрный день. А менялы подхватили тему и начали впаривать свои идеи в дело на разводах.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:12

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:банки принимают купюры с плесенью ?

Банкам дол. не нужны. Вот и выдумали про плесень.

когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:15

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  J написав:когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
Шулеры, под столом на кнопку ногой нажимают. Надо говорить - ноги на стол))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:19

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
Шулеры, под столом на кнопку ногой нажимают. Надо говорить - ноги на стол))

ваш меняла купюры не бракует ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:25

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
Шулеры, под столом на кнопку ногой нажимают. Надо говорить - ноги на стол))

ваш меняла купюры не бракует ?
Не замечал, брал за синие дороже, но с зелёными проблем не было. Правда и у меня сильно старых или помятых на руках не было. Про плесень только на форуме слышу, а реально не встречал, что бы через лампу Алладина проверяли и что то находили)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 06:22

  Игорь Алексеевич написав:Не замечал, брал за синие дороже, но с зелёными проблем не было. Правда и у меня сильно старых или помятых на руках не было. Про плесень только на форуме слышу, а реально не встречал, что бы через лампу Алладина проверяли и что то находили)

Це лише говорить що мало долларів пройшло через ваші руки. В Києві наприклад моно вже відкриває додаткові каси у відділеннях, потік клієнтів аж зашкалює, і при цьому намагаються видати купюри з пліснявою, плямами і ексклюзив це пробиті чимось. Добре що хоч є з чого вибирати поки що.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 08:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:когда купюру ложиш под ультрафиолетовую лампу, на ней огоньки загораются
Шулеры, под столом на кнопку ногой нажимают. Надо говорить - ноги на стол))

ваш меняла купюры не бракует ?
Не замечал, брал за синие дороже, но с зелёными проблем не было. Правда и у меня сильно старых или помятых на руках не было. Про плесень только на форуме слышу, а реально не встречал, что бы через лампу Алладина проверяли и что то находили)[/quote]
Маю досвід закриття депозитів в різних банках по різних містах,тому маючи власний досвід, доляр купував в Одесі,курс дещо інший ніж у Києві чи Львові,та все ж на півдні немає проблем з якісною валютою. Це не заклик купляти на півдні. Часу витратив за останні три місяці на каруселі-качелі багато тому треба відпочити і гривню на банки з онлайн обслуговуванням,готівкова валюту десь подалі від банку-дуже малий профіт від депозиту а маємо лише ризики при знятті,та й ще другий рік свої гроші знімаємо по ліміту. Нікому не раджу на початку місяця обслуговування в укргаз - до обіду витрачений час.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:01

Игорь Алексеевич
во Львове и в обменках не докапываются так сильно. близость границы сказывается.
будут носом крутить — ну в Польшу отвезут и все
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:14

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Maxwe11 написав:наприклад моно вже відкриває додаткові каси у відділеннях
У моно вообще нет отделений. Может Универсал Банк?? Потом и берутся истории с плесенью, с дырками, т.к. даже банки путаем с названиями.
Моно банк больше рассчитан на работу по картам и безналу.

интересно у кого дома лежат пачками купюры с плесенью, в дырочку или др.хлам, которые уже долгое время не можете сдать??? Только именно хотя бы от 3 штук баксов???
Или кому банк выдал 2700у.е. полностью хламом??? И какой банк и город?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:46

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Мені теж є чим похвалитися,але напишу що вивожу безкоштовно по 4999 з креді-агріколя,по 9999 з Кредо на Укрсіб. З нього будь-який платіж за довільними реквізитами безкоштовно. Ніякий фінмон мене не запитує і мене це не бентежить.Берить до уваги.

Умейте читать и думать.... Спорт, для тех, кто хочет держать грн. на короткий срок. Скиньте название банков, которые за дело 1 мес. предлагают 15% годовых и дают потом выход сепом бесплатно??? Выход беспл. сепом - есть много банков и даже не надо дробить по 5тыс.
Игорь Алексеевич
 
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