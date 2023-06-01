Що цікаво, що от купюри з пліснявою, штампиками, десь трошки чорнило, чи ручкою рисочка-дві проведено, чи трохи зношені, чуть надірвані... - то, наче , фуууууу! Сміття! Непотріб і т.д.
Але!
Але якщо на 10-20% дешевше - то вуаля, зразу такий непотріб, який ще був хвилину тому - дивним чином перетворюється на ПОТРІБНІ гроші! (принаймні для обмінників)
Як же так?
Я розумію так - якщо це не потріб/вже не рахуються грошима/платоспроможним засобом - то вони і 5коп. НЕ варті!
Але чомусь, знижка в 10-20-30% дає їм "друге дихання!"?
Ну як так?)))