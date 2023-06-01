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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:06

Неймовірно, але факт!©))

Що цікаво, що от купюри з пліснявою, штампиками, десь трошки чорнило, чи ручкою рисочка-дві проведено, чи трохи зношені, чуть надірвані... - то, наче , фуууууу! Сміття! Непотріб і т.д.
Але!
Але якщо на 10-20% дешевше - то вуаля, зразу такий непотріб, який ще був хвилину тому - дивним чином перетворюється на ПОТРІБНІ гроші! ;) (принаймні для обмінників)
Як же так? :D

Я розумію так - якщо це не потріб/вже не рахуються грошима/платоспроможним засобом - то вони і 5коп. НЕ варті!
Але чомусь, знижка в 10-20-30% дає їм "друге дихання!"?
Ну як так?))) :mrgreen:
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