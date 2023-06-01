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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:06
Що цікаво, що от купюри з пліснявою, штампиками, десь трошки чорнило, чи ручкою рисочка-дві проведено, чи трохи зношені, чуть надірвані... - то, наче , фуууууу! Сміття! Непотріб і т.д.
Але!
Але якщо на 10-20% дешевше - то вуаля, зразу такий непотріб, який ще був хвилину тому - дивним чином перетворюється на ПОТРІБНІ гроші!
(принаймні для обмінників)
Як же так?
Я розумію так - якщо це не потріб/вже не рахуються грошима/платоспроможним засобом - то вони і 5коп. НЕ варті!
Але чомусь, знижка в 10-20-30% дає їм "друге дихання!"?
Ну як так?)))
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:36
Менялы увидели стадо баранов, которые поддались на бред с плесенью, годами и т.д. вот и влупили для идиотов минус 10,20,30%. На форуме кто то сдавал с таким дисконтом..???
А может это просто слухи...и народ их подхватил.??? У меня не разу такого не было. Были случае, когда менялы говорили - вы не можете посмотреть др. купюру, а то это затёртая сильно. И то это один из 1000 обменов. А про плесень, дырочки, года - не разу не сталкивался, а тем более когда говорили, про приём минус 30%.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:51
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Мені теж є чим похвалитися,але напишу що вивожу безкоштовно по 4999 з креді-агріколя,по 9999 з Кредо на Укрсіб. З нього будь-який платіж за довільними реквізитами безкоштовно. Ніякий фінмон мене не запитує і мене це не бентежить.Берить до уваги.
Умейте читать и думать.... Спорт, для тех, кто хочет держать грн. на короткий срок. Скиньте название банков, которые за дело 1 мес. предлагают 15% годовых и дают потом выход сепом бесплатно??? Выход беспл. сепом - есть много банков и даже не надо дробить по 5тыс.
нащо тримати гроші на строковому депозиту і не мати змоги вільно користуватися послугами коли існує коливання? Мене влаштує від 5_10% але з вільним доступом або вільними можливостями для зняття/перерахування коштів. Не агітуємо за 1 банк, лише є змога так використання двох або більше банків. Щодо банків на 15% ,якщо такі є ,тоді і ви напишіть,для всіх не тільки для мене . Авжеж окрім згаданих Sport та/або IZI!
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sens
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:59
Игорь Алексеевич написав:
Менялы увидели стадо баранов, которые поддались на бред с плесенью, годами и т.д. вот и влупили для идиотов минус 10,20,30%. На форуме кто то сдавал с таким дисконтом..???
А может это просто слухи...и народ их подхватил.??? У меня не разу такого не было. Были случае, когда менялы говорили - вы не можете посмотреть др. купюру, а то это затёртая сильно. И то это один из 1000 обменов. А про плесень, дырочки, года - не разу не сталкивался, а тем более когда говорили, про приём минус 30%.
В Києві, було в двох банках схожі ситуації,коли пропонували віднести до ПОВ,або інкасо та відсоток. В ТАС,є дні коли добрий курс,так там дві відмазки - немає гривні або треба почекати,а далі знову мінус інкасо. Може ,в вашому місті ( Запоріжжя) всі ці оборудки з валютою здаються балачками,можу запевнити що гарна бумажка має силу. Є що додати?
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sens
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:59
Отримав вчора в Укрбудінвестбанку конверт депозит - всі купюри сині (Ів-Фр)
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ytaras
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:02
Успіх написав:
Що цікаво, що от купюри з пліснявою, штампиками, десь трошки чорнило, чи ручкою рисочка-дві проведено, чи трохи зношені, чуть надірвані... - то, наче , фуууууу! Сміття! Непотріб і т.д.
Але!
Але якщо на 10-20% дешевше - то вуаля, зразу такий непотріб, який ще був хвилину тому - дивним чином перетворюється на ПОТРІБНІ гроші!
(принаймні для обмінників)
Як же так?
Я розумію так - якщо це не потріб/вже не рахуються грошима/платоспроможним засобом - то вони і 5коп. НЕ варті!
Але чомусь, знижка в 10-20-30% дає їм "друге дихання!"?
Ну як так?)))
Такі гроші донедавна можна було подіти в терміналах держбанка,на великій жаль , Тарас Гукович Влад Коваль довів цю ідею в маси і все. Не впевнений,може Прокредитбанк дає поповнення рахунку валютою,тут є старовєри,може вони і поділяться досвідом
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sens
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:03
ytaras написав:
Отримав вчора в Укрбудінвестбанку конверт депозит - всі купюри сині (Ів-Фр)
Це добре! Треба буде вияснити чи є наскрізне обслуговування,на західній Україні ми теж іноді буваємо
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sens
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:33
sens написав:
Може ,в вашому місті ( Запоріжжя) всі ці оборудки з валютою здаються балачками,можу запевнити що гарна бумажка має силу. Є що додати?
Синие ходили когда крутилась карусель. Теперь карусель остановилась и синие держат дома. В обиходе сейчас только те купюры, которыми пользуется бизнес. Кто из менял заострится только на синих, то придётся им сосать лапу, т.к. найдутся менялы, которым по барабану цвета, года.... Им важен оборот и получения своей прибыли...
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:48
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Може ,в вашому місті ( Запоріжжя) всі ці оборудки з валютою здаються балачками,можу запевнити що гарна бумажка має силу. Є що додати?
Синие ходили когда крутилась карусель. Теперь карусель остановилась и синие держат дома. В обиходе сейчас только те купюры, которыми пользуется бизнес. Кто из менял заострится только на синих, то придётся им сосать лапу, т.к. найдутся менялы, которым по барабану цвета, года.... Им важен оборот и получения своей прибыли...
Взагалі цей бізнес так і називається - ОБМІН. Немає різниці,аби було оборотні кошти. Ви самі оптом як давно брали,чи тільки сині підматрацніки здаєте на гривню а потім всякий спорт,сенс,ПУМБ,їзї
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sens
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:02
sens написав:
Ви самі оптом як давно брали,чи тільки сині підматрацніки здаєте на гривню а потім всякий спорт,сенс,ПУМБ,їз
мне дол. нужны, только если я собираюсь что то покупать и покупателю нужны именно дол. Все бумажки должны работать 24 часа в сутки.
Сейчас в основном все работают по грн. и по картам. Иногда имею дело с банками, когда хорошие акции у них. Была хороша карусель, поэтому немного поиграл в неё., Сейчас наоборот, если есть свободные средства, то в дело грн на 1-3мес или на свободный.
Про дол. только вчера было время и посмотрел, какие года. Синих у меня нет, все зелёные и не боюсь, что с ними будут проблемы. На выходных и их сдам, нужна грн.
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Игорь Алексеевич
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