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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:12

  Игорь Алексеевич написав:, Все бумажки должны работать 24 часа в сутки. Ночами сижу в таблице и меняю направление их вложений.
,

так это получается что не бумажки работают 24 часа в сутки а вы пашете целый день,
может тогда проще работать на работе, а бумажки пусть отдохнут ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:21

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:, Все бумажки должны работать 24 часа в сутки. Ночами сижу в таблице и меняю направление их вложений.
,

так это получается что не бумажки работают 24 часа в сутки а вы пашете целый день,
может тогда проще работать на работе, а бумажки пусть отдохнут ?

На Запорожсталь...)) Там и молоко дают за вредность и на работу и домой на автобусах развозят. Далее АТБ - пивасик Черниговское 2,5литра на лавочке по богатому поляна и кровать до 5 утра. 10 и 25 числа получка и подсчёты с семьёй, кому что надо купить и останется ли на покупку 10 баксов.
Игорь Алексеевич
 
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