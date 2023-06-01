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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:12
Игорь Алексеевич написав:
, Все бумажки должны работать 24 часа в сутки. Ночами сижу в таблице и меняю направление их вложений.
,
так это получается что не бумажки работают 24 часа в сутки а вы пашете целый день,
может тогда проще работать на работе, а бумажки пусть отдохнут ?
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:21
J написав: Игорь Алексеевич написав:
, Все бумажки должны работать 24 часа в сутки. Ночами сижу в таблице и меняю направление их вложений.
,
так это получается что не бумажки работают 24 часа в сутки а вы пашете целый день,
может тогда проще работать на работе, а бумажки пусть отдохнут ?
На Запорожсталь...)) Там и молоко дают за вредность и на работу и домой на автобусах развозят. Далее АТБ - пивасик Черниговское 2,5литра на лавочке по богатому поляна и кровать до 5 утра. 10 и 25 числа получка и подсчёты с семьёй, кому что надо купить и останется ли на покупку 10 баксов.
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Игорь Алексеевич
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