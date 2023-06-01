так это получается что не бумажки работают 24 часа в сутки а вы пашете целый день,
может тогда проще работать на работе, а бумажки пусть отдохнут ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:12
Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:21
На Запорожсталь...)) Там и молоко дают за вредность и на работу и домой на автобусах развозят. Далее АТБ - пивасик Черниговское 2,5литра на лавочке по богатому поляна и кровать до 5 утра. 10 и 25 числа получка и подсчёты с семьёй, кому что надо купить и останется ли на покупку 10 баксов.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:08
Что еще в этом городе работает-смотреть реестр крупных налогоплательщиков??
Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:24
Проверяйте вайбер, Аваль разослал письма щастья
Запит фінансового моніторингу!
Шановний клієнте, просимо протягом 5 робочих днів з дати отримання цього повідомлення надати на електрону адресу ***************** наступну запитувану інформацію:
- документи, що підтверджують ваш фінансовий стан у обсягах, відповідних сумі проведених прибуткових операцій по рахунку (довідка з місця роботи, декларація, довідка з ДФС, довідка ОК-5/ОК-7 тощо);
- актуалізувати та оновити опитувальник, в т.ч. джерела походження коштів та фінансовий стан.
Звертаємо увагу, що у разі не надання відповіді на вищевказані питання, Банк має право відмовити у проведенні фінансових операцій та/або відмовитися від підтримання ділових відносин, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин (закриття рахунка(-ів).
Ваш Райф.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:59
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Забирав у двох банках сьогодні, пріват видав новими, універсал - касір перебрала пів пачки щоб знайти нормальні 2006ого
Сказала що везуть мотлох який важко віддавати людям, і за весь тиждень жодної 2008 року не було
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