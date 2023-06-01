Додано: Суб 10 чер, 2023 12:00

Игорь Алексеевич написав: Успіх написав: Отак тема каруселі заглохла - тепер тема мотлоху...))) Отак тема каруселі заглохла - тепер тема мотлоху...)))

Скоро начнётся тема ревальвации. И тогда многим будет по барабану карусели, синие, в полосочку или в пятнышко.

Смотрю на Минфине, многие обменники в городе уже вторые сутки, как пропали с курсами Скоро начнётся тема ревальвации. И тогда многим будет по барабану карусели, синие, в полосочку или в пятнышко.Смотрю на Минфине, многие обменники в городе уже вторые сутки, как пропали с курсами

Не меліть єрундою. Ревальвації не буде, тільки курс. В минулому році курс був один,а ціни росли. Ви яйця за два рочки по якій ціні покупали? Якщо курс буде не стабільний,все буде девал. Чи знову напишите шо ви маладец і продали па 42 і зараз рубітє гривнєдепо під 20%)))? Охрімєнко це як антілакмусовий папірець[/quote]К отметке 40 уже не вернёмся. Все ждали 50, потом успокоились на 40, паника на 38, сейчас пару недель и все успокоятся на 37.40 если нам прекратят оказывать помощь. Но пока предпосылок таких нет.Охрименко = это 50 на 50. Есть и реальные высказывания, а есть просто поболтать. 29???, но снижение будет продолжаться и далее.[/quote]50/50 це будь-яке рішення,не обов'язково спеціаліста,тим паче людини,яка продає свій досвід за вподобайки на ютубі. Поки йде війна,не сво,а обстріли вночі,поки дорослі чоловіки обов'язково повинні мати при собі військовий квиток,доки йде масштабна руйнація ,якраз немає залізобетонних аргументів щодо зупинки військових дій,повернення робітників з-за кордону та членів їх сімей,ці качелі з курсом та успокоювання населення мають не той ефект. Ви можете тут усім писати,як в фідо ви робили коммуналь депозит і вчасно вийшли, також як вчасно вийшли з валюти в гривню,або навіть прикупили апартаменти десь в Турції,факт того що немає чинників щодо стабілізації економіки та ситуації в цілому. Навіть якщо курс частково випаде нижче відмітки НБУ , чомусь ціна на електрику виросла,продукти харчування також. Від чого радіти ,може є заспокійливе від росту цін та стабілізації курса ??? Мені краще за мої гривні купити більше для родини чим тих доларів,бути здоровим та спокійним чим з доляром вночі у бомбосховищі десь на Печерську у столиці. Зарано писати про перемогу ,ще невідомо чим вийде для ЗАЄС знищення КГЕС. Ви ж пишите що ви з Запоріжжя,але чомусь те що близько саме до Вас не бентежить. Дуже цікаво.