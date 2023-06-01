RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:42

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Ви яйця за два рочки по якій ціні покупали?

по курсу 32 в 22году покупал по 1грн.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6620
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:48

Re: Клуб 100К - Теребеньки

це в НБУ така посада є "загонщік в гривню" ? голова відділення ревальвації?
daap
 
Повідомлень: 80
З нами з: 08.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:54

  daap написав:це в НБУ така посада є "загонщік в гривню" ? голова відділення ревальвації?

А вы сами не видите, как курс с 40 сегодня уже 36,9?? И всё равно многие верят в 50))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6620
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:00

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Отак тема каруселі заглохла - тепер тема мотлоху...)))

Скоро начнётся тема ревальвации. И тогда многим будет по барабану карусели, синие, в полосочку или в пятнышко. :P
Смотрю на Минфине, многие обменники в городе уже вторые сутки, как пропали с курсами

Не меліть єрундою. Ревальвації не буде, тільки курс. В минулому році курс був один,а ціни росли. Ви яйця за два рочки по якій ціні покупали? Якщо курс буде не стабільний,все буде девал. Чи знову напишите шо ви маладец і продали па 42 і зараз рубітє гривнєдепо під 20%)))? Охрімєнко це як антілакмусовий папірець[/quote]
К отметке 40 уже не вернёмся. Все ждали 50, потом успокоились на 40, паника на 38, сейчас пару недель и все успокоятся на 37.
40 если нам прекратят оказывать помощь. Но пока предпосылок таких нет.
Охрименко = это 50 на 50. Есть и реальные высказывания, а есть просто поболтать. 29???, но снижение будет продолжаться и далее.[/quote]
50/50 це будь-яке рішення,не обов'язково спеціаліста,тим паче людини,яка продає свій досвід за вподобайки на ютубі. Поки йде війна,не сво,а обстріли вночі,поки дорослі чоловіки обов'язково повинні мати при собі військовий квиток,доки йде масштабна руйнація ,якраз немає залізобетонних аргументів щодо зупинки військових дій,повернення робітників з-за кордону та членів їх сімей,ці качелі з курсом та успокоювання населення мають не той ефект. Ви можете тут усім писати,як в фідо ви робили коммуналь депозит і вчасно вийшли, також як вчасно вийшли з валюти в гривню,або навіть прикупили апартаменти десь в Турції,факт того що немає чинників щодо стабілізації економіки та ситуації в цілому. Навіть якщо курс частково випаде нижче відмітки НБУ , чомусь ціна на електрику виросла,продукти харчування також. Від чого радіти ,може є заспокійливе від росту цін та стабілізації курса ??? Мені краще за мої гривні купити більше для родини чим тих доларів,бути здоровим та спокійним чим з доляром вночі у бомбосховищі десь на Печерську у столиці. Зарано писати про перемогу ,ще невідомо чим вийде для ЗАЄС знищення КГЕС. Ви ж пишите що ви з Запоріжжя,але чомусь те що близько саме до Вас не бентежить. Дуже цікаво.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13389
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:05

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Ви ж пишите що ви з Запоріжжя,але чомусь те що близько саме до Вас не бентежить. Дуже цікаво.
Договорились с рашей))) Возим им синие))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6620
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:08

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Від чого радіти ,може є заспокійливе від росту цін та стабілізації курса ???

Гидазепам - от панических атак хорошо успокаивает.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6620
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:08

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Ви ж пишите що ви з Запоріжжя,але чомусь те що близько саме до Вас не бентежить. Дуже цікаво.
Договорились с рашей))) Возим им синие))

Немає жодних заперечень , зараз багато отримує цивільних за свої погляди умовний строк
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13389
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:09

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Від чого радіти ,може є заспокійливе від росту цін та стабілізації курса ???

Гидазепам - от панических атак хорошо успокаивает.

Але його треба купити,ціна за який час будемо розглядати? Для аналізу
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13389
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:14

А чи не час...

...наразі прикупи по дешевці валюти?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8886
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 193194195196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 883, 884, 885
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8840 1632390
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 чер, 2023 15:28
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4688)
10.06.2023 13:23
Sportbank (2642)
10.06.2023 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.