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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 чер, 2023 14:56
otshelnick1 написав: Investor_K написав:
наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?
Про дно нам скажет НБУ, когда через несколько дней в обменниках курс станет ниже официального.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:18
otshelnick1 написав: Investor_K написав:
наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?
Середина червня може бути дном
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:20
Investor_K написав:
Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ? он Ігор Олексійович пише, що скоро 33
Востаннє редагувалось otshelnick1
в Суб 10 чер, 2023 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:21
Investor_K написав: otshelnick1 написав: Investor_K написав:
наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?
Середина червня може бути дном
Нова хвиля мобілізації і це ще не дно. Це про столицю України
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:21
otshelnick1 написав: Investor_K написав:
Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ?
На припущеннях та чуйці. Це самий надійний інструмент
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