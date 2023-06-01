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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:56

  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?
Про дно нам скажет НБУ, когда через несколько дней в обменниках курс станет ниже официального. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:18

  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?

Середина червня може бути дном
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Investor_K написав:Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ? он Ігор Олексійович пише, що скоро 33 :roll:
Востаннє редагувалось otshelnick1 в Суб 10 чер, 2023 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:21

  Investor_K написав:
  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?

Середина червня може бути дном

Нова хвиля мобілізації і це ще не дно. Це про столицю України
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:21

  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ?

На припущеннях та чуйці. Це самий надійний інструмент
Investor_K
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