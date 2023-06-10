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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 чер, 2023 14:56
otshelnick1 написав: Investor_K написав:
наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?
Про дно нам скажет НБУ, когда через несколько дней в обменниках курс станет ниже официального.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:18
otshelnick1 написав: Investor_K написав:
наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?
Середина червня може бути дном
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:20
Investor_K написав:
Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ? он Ігор Олексійович пише, що скоро 33
Востаннє редагувалось otshelnick1
в Суб 10 чер, 2023 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:21
Investor_K написав: otshelnick1 написав: Investor_K написав:
наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?
Середина червня може бути дном
Нова хвиля мобілізації і це ще не дно. Це про столицю України
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:21
otshelnick1 написав: Investor_K написав:
Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ?
На припущеннях та чуйці. Це самий надійний інструмент
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Investor_K
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:29
Сегодня уже приём по 36,9. А старьё вообще минус 30%. Ниже 36,7 только заява НБУ, про дальнейшие его действия по курсовой политике.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:36
А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:45
Игорь Алексеевич написав:
А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???
у меня приват взял 96 но тщательный досмотр с микроскопом в уф и иф, несколько бумажек забраковали абсолютно чистых на вид, сразу грят давай нам по уценке, забрал я их обратно, болт им а не уценка
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kuzmich
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Додано: Суб 10 чер, 2023 15:52
kuzmich написав: Игорь Алексеевич написав:
А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???
у меня приват взял 96 но тщательный досмотр с микроскопом в уф и иф, несколько бумажек забраковали абсолютно чистых на вид, сразу грят давай нам по уценке, забрал я их обратно, болт им а не уценка
Придётся в таких случаях вызывать начальника отделения и пусть пишут на чём основывается их осмотр и уценка купюры. А далее жалобу в НБУ, если др. банк эту купюру готов взять в кассе без уценок.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 чер, 2023 16:03
Игорь Алексеевич написав:
А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???
Так само як на обмін,ваша готівка іншому клієнту,тому у відділеннях банків пропонують не згодні купюри нести до ПОВ.
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