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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:56

  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?
Про дно нам скажет НБУ, когда через несколько дней в обменниках курс станет ниже официального. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:18

  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?

Середина червня може бути дном
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Investor_K написав:Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ? он Ігор Олексійович пише, що скоро 33 :roll:
Востаннє редагувалось otshelnick1 в Суб 10 чер, 2023 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:21

  Investor_K написав:
  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:наразі прикупи по дешевці валюти?
що, вже дно?

Середина червня може бути дном

Нова хвиля мобілізації і це ще не дно. Це про столицю України
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:21

  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ?

На припущеннях та чуйці. Це самий надійний інструмент
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:29

Сегодня уже приём по 36,9. А старьё вообще минус 30%. Ниже 36,7 только заява НБУ, про дальнейшие его действия по курсовой политике.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:36

А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:45

  Игорь Алексеевич написав:А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???

у меня приват взял 96 но тщательный досмотр с микроскопом в уф и иф, несколько бумажек забраковали абсолютно чистых на вид, сразу грят давай нам по уценке, забрал я их обратно, болт им а не уценка
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:52

  kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???

у меня приват взял 96 но тщательный досмотр с микроскопом в уф и иф, несколько бумажек забраковали абсолютно чистых на вид, сразу грят давай нам по уценке, забрал я их обратно, болт им а не уценка
Придётся в таких случаях вызывать начальника отделения и пусть пишут на чём основывается их осмотр и уценка купюры. А далее жалобу в НБУ, если др. банк эту купюру готов взять в кассе без уценок.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:03

  Игорь Алексеевич написав:А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???

Так само як на обмін,ваша готівка іншому клієнту,тому у відділеннях банків пропонують не згодні купюри нести до ПОВ.
sens
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