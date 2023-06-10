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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:06

  Игорь Алексеевич написав:
  kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:А как банки относятся к годам, если им принести и положить на тек. счёт?.
Какие у них отмазки, если купюры в норме, но года купюр до военные???

у меня приват взял 96 но тщательный досмотр с микроскопом в уф и иф, несколько бумажек забраковали абсолютно чистых на вид, сразу грят давай нам по уценке, забрал я их обратно, болт им а не уценка
Придётся в таких случаях вызывать начальника отделения и пусть пишут на чём основывается их осмотр и уценка купюры. А далее жалобу в НБУ, если др. банк эту купюру готов взять в кассе без уценок.

Не беруть і не надають жодних письмових пояснень - максимум ,це вам нададуть папірець та олівець , пишіть все що заманеться на ім'я начальника або голови і очікуйте,як по Закону,30-денний термін на відповідь. Потім почитаєте відповідь і можете далі втрачати час з папірцями до НБУ,а тим часом курс змінюється ще далі...
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:08

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:А старьё вообще минус 30%.
мається на увазі 96р і старше?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:08

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня уже приём по 36,9. А старьё вообще минус 30%. Ниже 36,7 только заява НБУ, про дальнейшие его действия по курсовой политике.

Зранку в понеділок,десь о 11-00 буде 36-95,так знову закуповувати кляту валюту?)
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:16

  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ? он Ігор Олексійович пише, що скоро 33 :roll:

Подивіться ванговаторів на ютубе-сидять дома на дивані та викладають свої думки за чисту монету. Не вже ви припускаєте що інформація щодо курса буде в чистому вигляді на форумах? НБУ можуть як ввести обмеження так і навпаки,тому треба розуміти що валюти зараз готівкової забагато на руках. Також є допомога від партнерів. Це все добре,але чому в ЦНАП черги на закриття ФОП,не вже настільки все добре? Доки ціни ростуть,а зп стоїть на одному місці,зарано думати щодо укріплення нацвалюти.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:31

  otshelnick1 написав:
  Игорь Алексеевич написав:А старьё вообще минус 30%.
мається на увазі 96р і старше?
Вчера позвонил в обменник, который на минфине выставляет курсы.
- Мы принимаем сотки
2006 год по курсу, 37,05
синие по курсу 37,10
1996г. по курсу 36,05 и то будем смотреть на их состояние. Думаю 30% как пишут на форумах????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:40

  sens написав:
  otshelnick1 написав:
  Investor_K написав:Середина червня може бути дном
сміливе припущення, а на чому воно грунтується? Чергове засідання НБУ? он Ігор Олексійович пише, що скоро 33 :roll:

Подивіться ванговаторів на ютубе-сидять дома на дивані та викладають свої думки за чисту монету. Не вже ви припускаєте що інформація щодо курса буде в чистому вигляді на форумах? НБУ можуть як ввести обмеження так і навпаки,тому треба розуміти що валюти зараз готівкової забагато на руках. Також є допомога від партнерів. Це все добре,але чому в ЦНАП черги на закриття ФОП,не вже настільки все добре? Доки ціни ростуть,а зп стоїть на одному місці,зарано думати щодо укріплення нацвалюти.


Сейчас не стандартная ситуация в стране. Експорт уменьшился, но валюты поступает больше за счёт помощи. А т.к. мы полностью практич. перешли на импорт и за деньги ЕС, то как раз и возможно говорить о снижении курса ниже 36. Да и резервы НБУ говорят о том, что валюты достаточно и она и далее поступает. Такой ситуации у нас ещё не было.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:51

  otshelnick1 написав:
  Игорь Алексеевич написав:А старьё вообще минус 30%.
мається на увазі 96р і старше?

старше 96 року - це маленькі портрети. Сумніваюсь, що хтось за останні 10 років зустрічав такі банкноти.
Зазвичай, зараз не в фаворі серії 96 і 99 років. Хоча вони ніяк не відрізняються від серій 2001, 2003 і 2006 років, але деякі обмінки крутять носом і взагалі їх не приймають без комісії мінімум 10%. Але, на щастя, не всі обмінки такі, залишились ще адекватні, які дивляться на стан банкноти, а не на рік.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:03

  thenewepic написав:
  otshelnick1 написав:
  Игорь Алексеевич написав:А старьё вообще минус 30%.
мається на увазі 96р і старше?

старше 96 року - це маленькі портрети. Сумніваюсь, що хтось за останні 10 років зустрічав такі банкноти.
Зазвичай, зараз не в фаворі серії 96 і 99 років. Хоча вони ніяк не відрізняються від серій 2001, 2003 і 2006 років, але деякі обмінки крутять носом і взагалі їх не приймають без комісії мінімум 10%. Але, на щастя, не всі обмінки такі, залишились ще адекватні, які дивляться на стан банкноти, а не на рік.

Дуже багато з маленькими портретами по 1,5 та 10 доларів. Крупні банкноти нажаль вже рідкісне явище.
sens
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