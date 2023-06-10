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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 чер, 2023 19:40
А гепабене не допоможе?
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Додано: Суб 10 чер, 2023 19:49
thenewepic написав:
старше 96 року - це маленькі портрети.
У меня есть одна купюра сотки 1996р. Портрет такой же большой, как и в 2006г. С маленькими портретами президента наверное уже и не встречаются. Возможно и есть, кто держал на чёрный день
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 чер, 2023 20:08
Игорь Алексеевич написав: thenewepic написав:
старше 96 року - це маленькі портрети.
У меня есть одна купюра сотки 1996р. Портрет такой же большой, как и в 2006г. С маленькими портретами президента наверное уже и не встречаются. Возможно и есть, кто держал на чёрный день
Мне один раз Укргаз такой полтинник подсунули. Я им в тот же день закинул назад на счет.
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Investor_K
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Суб 10 чер, 2023 16:19
sens