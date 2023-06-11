RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 197198199200>
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:40

Re: Клуб 100К - Теребеньки

А гепабене не допоможе?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:49

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  thenewepic написав:старше 96 року - це маленькі портрети.
У меня есть одна купюра сотки 1996р. Портрет такой же большой, как и в 2006г. С маленькими портретами президента наверное уже и не встречаются. Возможно и есть, кто держал на чёрный день
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:08

  Игорь Алексеевич написав:
  thenewepic написав:старше 96 року - це маленькі портрети.
У меня есть одна купюра сотки 1996р. Портрет такой же большой, как и в 2006г. С маленькими портретами президента наверное уже и не встречаются. Возможно и есть, кто держал на чёрный день

Мне один раз Укргаз такой полтинник подсунули. Я им в тот же день закинул назад на счет.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:41

  Investor_K написав:А гепабене не допоможе?

Беріть,спробуєте, обов'язково напишіть про результат.очікуємо.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13401
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:43

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  thenewepic написав:старше 96 року - це маленькі портрети.
У меня есть одна купюра сотки 1996р. Портрет такой же большой, как и в 2006г. С маленькими портретами президента наверное уже и не встречаются. Возможно и есть, кто держал на чёрный день

Мне один раз Укргаз такой полтинник подсунули. Я им в тот же день закинул назад на счет.
якщо купували,можно було взагалі повернути одразу. Якщо зняття з рахунку,то роблять квітанцію на суму видачі.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13401
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 23:12

  kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:Или кому банк выдал 2700у.е. полностью хламом??? И какой банк и город?

надо быть конкретным дурачком чтоб добровольно согласиться на хлам, в обменниках уже есть прикол можно купить только 96 по 37. Правда с собой тащите УФ и ИФ. А шиза принимать 96 только по розничному курсу уже распространяется все больше и больше

В мене тута в мухосранську в телезі обмінка так і пише- ,,Оптовий курс від 500 долларів або еквівалент в іншій валюті. На купюри 1996 та 1999 року оптовий курс не розповсюджується,, Навіть не за зовнішнім виглядом, штампи, потерті. Просто цифри рік друкування долярів. :shock:
alex lem
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 09:50

  Игорь Алексеевич написав:Придётся в таких случаях вызывать начальника отделения и пусть пишут на чём основывается их осмотр и уценка купюры. А далее жалобу в НБУ, если др. банк эту купюру готов взять в кассе без уценок.

Мне есть кому отдать, чтоб их потратили в странах Азии, где к ним не придираются,там спокойно берут 96 со штампами и потертостями, а местных барыг, которые принимают по уценке и впаривают по полной цене следующему клиенту кормить не собираюсь)
kuzmich
 
Повідомлень: 195
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 09:54

Апрель.
2700*37,65 средний в обменниках = 101655грн.
101655/37,04 любимый всех Восток банк = 2745дол. за три мес.
Июнь
2745*37,00 обменник = 101565грн
В дол. больше, в грн. меньше. Плюс кто открывал в апреле, получат хлам в июле.

Апрель.
2700*37,65 средний в обменниках = 101655грн.
101655грн на свободный под 10% годовых в грн. за 2 мес. = 1365грн проценты
Июнь
101655грн + 1365грн = 103020грн
103020/37,10 обменник = 2777дол. за два мес.
В дол. больше, в грн. больше.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 11 чер, 2023 10:04, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 09:57

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  alex lem написав:Навіть не за зовнішнім виглядом, штампи, потерті. Просто цифри рік друкування долярів.


2023-1996 = це не вчора і не місяць тому.
Купюра вже має признаки зносу , цвілі і можливо підробок.
Нарід не бажає морочитися в готівкових розрахунках $ - береш в руки нове, підробки теоретично і практично нема, купюра бездоганна, цвіль відсутня, плями і штампи теж.
У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5973
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 10:01

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Goodman написав:У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.

Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 197198199200>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 883, 884, 885
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8849 1633364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 чер, 2023 10:26
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.