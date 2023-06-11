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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 чер, 2023 19:40
А гепабене не допоможе?
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Investor_K
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Додано: Суб 10 чер, 2023 19:49
thenewepic написав:
старше 96 року - це маленькі портрети.
У меня есть одна купюра сотки 1996р. Портрет такой же большой, как и в 2006г. С маленькими портретами президента наверное уже и не встречаются. Возможно и есть, кто держал на чёрный день
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 чер, 2023 20:08
Игорь Алексеевич написав: thenewepic написав:
старше 96 року - це маленькі портрети.
У меня есть одна купюра сотки 1996р. Портрет такой же большой, как и в 2006г. С маленькими портретами президента наверное уже и не встречаются. Возможно и есть, кто держал на чёрный день
Мне один раз Укргаз такой полтинник подсунули. Я им в тот же день закинул назад на счет.
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Investor_K
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Додано: Суб 10 чер, 2023 20:41
Investor_K написав:
А гепабене не допоможе?
Беріть,спробуєте, обов'язково напишіть про результат.очікуємо.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 20:43
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: thenewepic написав:
старше 96 року - це маленькі портрети.
У меня есть одна купюра сотки 1996р. Портрет такой же большой, как и в 2006г. С маленькими портретами президента наверное уже и не встречаются. Возможно и есть, кто держал на чёрный день
Мне один раз Укргаз такой полтинник подсунули. Я им в тот же день закинул назад на счет.
якщо купували,можно було взагалі повернути одразу. Якщо зняття з рахунку,то роблять квітанцію на суму видачі.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 23:12
kuzmich написав: Игорь Алексеевич написав:
Или кому банк выдал 2700у.е. полностью хламом??? И какой банк и город?
надо быть конкретным дурачком чтоб добровольно согласиться на хлам, в обменниках уже есть прикол можно купить только 96 по 37. Правда с собой тащите УФ и ИФ. А шиза принимать 96 только по розничному курсу уже распространяется все больше и больше
В мене тута в мухосранську в телезі обмінка так і пише- ,,Оптовий курс від 500 долларів або еквівалент в іншій валюті. На купюри 1996 та 1999 року оптовий курс не розповсюджується,, Навіть не за зовнішнім виглядом, штампи, потерті. Просто цифри рік друкування долярів.
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alex lem
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Додано: Нед 11 чер, 2023 09:50
Игорь Алексеевич написав:
Придётся в таких случаях вызывать начальника отделения и пусть пишут на чём основывается их осмотр и уценка купюры. А далее жалобу в НБУ, если др. банк эту купюру готов взять в кассе без уценок.
Мне есть кому отдать, чтоб их потратили в странах Азии, где к ним не придираются,там спокойно берут 96 со штампами и потертостями, а местных барыг, которые принимают по уценке и впаривают по полной цене следующему клиенту кормить не собираюсь)
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kuzmich
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Додано: Нед 11 чер, 2023 09:54
Апрель.
2700*37,65 средний в обменниках = 101655грн.
101655/37,04 любимый всех Восток банк = 2745дол. за три мес.
Июнь
2745*37,00 обменник = 101565грн
В дол. больше, в грн. меньше. Плюс кто открывал в апреле, получат хлам в июле.
Апрель.
2700*37,65 средний в обменниках = 101655грн.
101655грн на свободный под 10% годовых в грн. за 2 мес. = 1365грн проценты
Июнь
101655грн + 1365грн = 103020грн
103020/37,10 обменник = 2777дол. за два мес.
В дол. больше, в грн. больше.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 11 чер, 2023 10:04, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 11 чер, 2023 09:57
alex lem написав:
Навіть не за зовнішнім виглядом, штампи, потерті. Просто цифри рік друкування долярів.
2023-1996 = це не вчора і не місяць тому.
Купюра вже має признаки зносу , цвілі і можливо підробок.
Нарід не бажає морочитися в готівкових розрахунках $ - береш в руки нове, підробки теоретично і практично нема, купюра бездоганна, цвіль відсутня, плями і штампи теж.
У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.
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Goodman
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Додано: Нед 11 чер, 2023 10:01
Goodman написав:
У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.
Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))
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