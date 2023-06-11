RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 10:14

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.

Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))

Через 30 лет.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 10:19

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.

Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))

Через 30 лет.
В наше бурное время, возможно и завтра. Много вариантов - возможна Америка что то придумает с дизайном. А возможно наши люди их завернут в тряпочку и положат в сырое место, типа на чёрный день номерок к номерку))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 197198199200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 883, 884, 885
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8849 1633364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 чер, 2023 10:26
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.