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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:14
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:
У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.
Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))
Через 30 лет.
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Investor_K
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Додано: Нед 11 чер, 2023 10:19
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:
У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.
Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))
Через 30 лет.
В наше бурное время, возможно и завтра. Много вариантов - возможна Америка что то придумает с дизайном. А возможно наши люди их завернут в тряпочку и положат в сырое место, типа на чёрный день номерок к номерку))
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