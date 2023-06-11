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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:14
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:
У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.
Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))
Через 30 лет.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 10:19
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:
У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.
Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))
Через 30 лет.
В наше бурное время, возможно и завтра. Много вариантов - возможна Америка что то придумает с дизайном. А возможно наши люди их завернут в тряпочку и положат в сырое место, типа на чёрный день номерок к номерку))
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:45
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:
У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.
Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))
Через 30 лет.[/quote] В наше бурное время, возможно и завтра. Много вариантов - возможна Америка что то придумает с дизайном. А возможно наши люди их завернут в тряпочку и положат в сырое место, типа на чёрный день номерок к номерку))[/quote]
Від вологи які краще банкноти захищені?
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:55
Від вологи - монети.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:01
Даёшь монеты 100$!!! Синие, с большими портретами
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:51
монеты таки нигде не принимают
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:21
Investor_K написав:
Від вологи - монети.
Це не гіпобене
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:22
Вірно, питання було про захист паперових франклінів
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:23
emeta написав:
монеты таки нигде не принимают
Центов целая банка
Так ,в Україні евро монети, не доступні для обміну в банках,також не чув щоб був попит на метал і вироби з нього
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