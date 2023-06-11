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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 10:14

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.

Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))

Через 30 лет.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 10:19

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.

Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))

Через 30 лет.
В наше бурное время, возможно и завтра. Много вариантов - возможна Америка что то придумает с дизайном. А возможно наши люди их завернут в тряпочку и положат в сырое место, типа на чёрный день номерок к номерку))
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:У людей є інші клопоти, чим заморочуватись на платіжністью старих купюр і витрачати час на їх дослідження.

Ноу-Хау 23года. Положи под подушку новые. И через время они станут старыми))

Через 30 лет.[/quote] В наше бурное время, возможно и завтра. Много вариантов - возможна Америка что то придумает с дизайном. А возможно наши люди их завернут в тряпочку и положат в сырое место, типа на чёрный день номерок к номерку))[/quote]
Від вологи які краще банкноти захищені?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:55

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Від вологи - монети.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:01

Даёшь монеты 100$!!! Синие, с большими портретами :mrgreen:
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:04

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Або гроші Папуа Нова Гвінея
https://psm7.com/uk/money/dengi-iz-plas ... imera.html
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:51

монеты таки нигде не принимают
Центов целая банка
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:21

  Investor_K написав:Від вологи - монети.

Це не гіпобене
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:22

  Boundless написав:Або гроші Папуа Нова Гвінея
https://psm7.com/uk/money/dengi-iz-plas ... imera.html

Вірно, питання було про захист паперових франклінів
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:23

  emeta написав:монеты таки нигде не принимают
Центов целая банка

Так ,в Україні евро монети, не доступні для обміну в банках,також не чув щоб був попит на метал і вироби з нього
sens
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