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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 чер, 2023 16:04
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Boundless
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:51
монеты таки нигде не принимают
Центов целая банка
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emeta
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:21
Investor_K написав:
Від вологи - монети.
Це не гіпобене
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sens
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:22
Вірно, питання було про захист паперових франклінів
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sens
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Додано: Нед 11 чер, 2023 17:23
emeta написав:
монеты таки нигде не принимают
Центов целая банка
Так ,в Україні евро монети, не доступні для обміну в банках,також не чув щоб був попит на метал і вироби з нього
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sens
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Додано: Нед 11 чер, 2023 23:59
Дюрі-бачі написав:
Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35
Ага.. щаз. Вони хіба що у вас по 35 купити можуть
Мєньше можна... Больше - ні-ні! (с) "Фунтік"
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 12 чер, 2023 01:49
Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
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Сергей Пр
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:29
Сергей Пр написав:
Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Приблизится нал к офиц., то НБУ моментально поменяет свой курс или свою политику к валюте.
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Игорь Алексеевич
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flysoulfly
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