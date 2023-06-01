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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:04

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Або гроші Папуа Нова Гвінея
https://psm7.com/uk/money/dengi-iz-plas ... imera.html
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:51

монеты таки нигде не принимают
Центов целая банка
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:21

  Investor_K написав:Від вологи - монети.

Це не гіпобене
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:22

  Boundless написав:Або гроші Папуа Нова Гвінея
https://psm7.com/uk/money/dengi-iz-plas ... imera.html

Вірно, питання було про захист паперових франклінів
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:23

  emeta написав:монеты таки нигде не принимают
Центов целая банка

Так ,в Україні евро монети, не доступні для обміну в банках,також не чув щоб був попит на метал і вироби з нього
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:24

  Oberon написав:Даёшь монеты 100$!!! Синие, с большими портретами :mrgreen:

Це фішки в казино,номінал є 1000.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:59

  Дюрі-бачі написав:Цікаво буде якщо короткостроково карусель закрутиться в інший бік:
купити готівку (старі, потерті купюри) в мінял по 35

Ага.. щаз. Вони хіба що у вас по 35 купити можуть :)
Мєньше можна... Больше - ні-ні! (с) "Фунтік"
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 01:49

Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:29

  Сергей Пр написав:Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Приблизится нал к офиц., то НБУ моментально поменяет свой курс или свою политику к валюте.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:43

  Oberon написав:Даёшь монеты 100$!!! Синие, с большими портретами :mrgreen:
:) blue dreams
flysoulfly
 
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