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Сергей Пр написав:Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Вносиш гривню - отримаєш грн. Відсоток кумедний. Якщо банк і ВА то курс на дату введення. Ризикуємо на останні ?
Сергей Пр написав:Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Приблизится нал к офиц., то НБУ моментально поменяет свой курс или свою политику к валюте.
Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества. Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.
Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.
Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества. Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.
Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.