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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:26

  Сергей Пр написав:Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.

Вносиш гривню - отримаєш грн. Відсоток кумедний. Якщо банк і ВА то курс на дату введення. Ризикуємо на останні ?
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:27

  Игорь Алексеевич написав:
  Сергей Пр написав:Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Приблизится нал к офиц., то НБУ моментально поменяет свой курс или свою политику к валюте.
за вихідні особливо курс просів,як ви і казали
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:28

  flysoulfly написав:
  Oberon написав:Даёшь монеты 100$!!! Синие, с большими портретами :mrgreen:
:) blue dreams

НБУ може начеканіти будь-який номінал хоч с головою ГУР
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:14

  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:24

  andreyiskra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.


грошова рехформа готуеться :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:40

Про "не такі" долари.
Треба більше розголосу і публічних питань, наприклад, як тут, щоб НБУ поворушився.
https://youtu.be/RmUeiyHDvdc
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