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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 201202203204>
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:26

  Сергей Пр написав:Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.

Вносиш гривню - отримаєш грн. Відсоток кумедний. Якщо банк і ВА то курс на дату введення. Ризикуємо на останні ?
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:27

  Игорь Алексеевич написав:
  Сергей Пр написав:Цікаво, ті валютні депозити на 6 місяців, з яких тут всі сміялися, де видача - в гривнях по курсу НБУ,- там можна вносити в доларах?.. Тоді, справді, карусель можна запустити в зворотній бік, якщо комерційний курс купівлі впаде нижче офіційного.
Приблизится нал к офиц., то НБУ моментально поменяет свой курс или свою политику к валюте.
за вихідні особливо курс просів,як ви і казали
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:28

  flysoulfly написав:
  Oberon написав:Даёшь монеты 100$!!! Синие, с большими портретами :mrgreen:
:) blue dreams

НБУ може начеканіти будь-який номінал хоч с головою ГУР
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:14

  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:24

  andreyiskra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.


грошова рехформа готуеться :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:40

Про "не такі" долари.
Треба більше розголосу і публічних питань, наприклад, як тут, щоб НБУ поворушився.
https://youtu.be/RmUeiyHDvdc
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:36

  cohan написав:
  andreyiskra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.


грошова рехформа готуеться :mrgreen:
Сегодня звоню в один обменник, сотки 2006 года принимают по 36,7, а 1996г. - по 30 :shock:
Такие обменники надо закрывать моментально.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:40

Игорь Алексеевич почитайте статью на укр правде , как работает обменник.
принимайте все как должное.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:46

Спочатку катався на каруселях на усю гривню що позакінчувалася з депо після початку війни. Відіграв втрачене на курсах. Далі місяць очкування/очікування. І таки скинув усі біло-зелені папірці. Добре тоді пішли як діти у школу. Якби не пакостні купюри один раз від абанки, та два рази від аккорду то все було дуже чудово. А ще ж добирати залишки цих конвертів. Чую що ще буде біда гірка. Зелене лайно(ПриватБанк) мало що зарізав кред.ліміт до 1,5к грн як бомжу, ще й так з прийомом валюти в терміналі напакостив...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:58

  Goodman написав:Игорь Алексеевич почитайте статью на укр правде , как работает обменник.
принимайте все как должное.
Мне уже нечего менять, осталась мелочь на покушать) По 36,6 можно спокойно в банках сдать, разводят по 30 сук.... :evil:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 12 чер, 2023 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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