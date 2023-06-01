RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:58

  alex lem написав:...мало що зарізав кред.ліміт до 1,5к грн як бомжу, ще й так з прийомом валюти в терміналі напакостив...

То мабуть їх штучний інтелект капостить. Вони то обнуляють, то підвищують без причини. Мені нещодавно в 10 разів порізали, а дружині після довгого 0 дали 50К, а через день ще збільшили.
Пумб теж цікавий. Дуже довго телефонували з пропозицією кредитки з лімітом аж 4К. Нещодавно відкрив, і це не жарт, дійсно 4К. Не дивлячись на довгу історію співпраці і залишки на рахунках
Клиент_
 
Повідомлень: 315
З нами з: 25.02.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:15

  Клиент_ написав:Про "не такі" долари.
Треба більше розголосу і публічних питань, наприклад, як тут, щоб НБУ поворушився.
https://youtu.be/RmUeiyHDvdc

Взагалі,НБУ коментує ситуацію з банками,ПОВи в законі,але в коментарях оминають пряму відповідь на тяжкі питання.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13418
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:18

  Goodman написав:Игорь Алексеевич почитайте статью на укр правде , как работает обменник.
принимайте все как должное.

Нащо людина дзвонить - вже є тг-канали. Написав, отримав бронь на годину,приїхав та обміняв.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13418
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:20

  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.[/quote]

грошова рехформа готуеться :mrgreen:[/quote] Сегодня звоню в один обменник, сотки 2006 года принимают по 36,7, а 1996г. - по 30 :shock:
Такие обменники надо закрывать моментально.[/quote] що з відділеннями банків в місті,начальники взагалі йдуть назустріч клієнтам,можуть і у відділенні запросити мінялу та порахувати кошти,це якщо не дріб'язкові суми для обміну
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13418
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:22

  andreyiskra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.

Сьогодні був курс 36-80,це краще чим 10....30 % від 37-08 і нижче
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13418
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:22

  cohan написав:
  andreyiskra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.


грошова рехформа готуеться :mrgreen:

Заборона готівкової валюти?)))
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13418
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:25

  alex lem написав:Спочатку катався на каруселях на усю гривню що позакінчувалася з депо після початку війни. Відіграв втрачене на курсах. Далі місяць очкування/очікування. І таки скинув усі біло-зелені папірці. Добре тоді пішли як діти у школу. Якби не пакостні купюри один раз від абанки, та два рази від аккорду то все було дуже чудово. А ще ж добирати залишки цих конвертів. Чую що ще буде біда гірка. Зелене лайно(ПриватБанк) мало що зарізав кред.ліміт до 1,5к грн як бомжу, ще й так з прийомом валюти в терміналі напакостив...

Літом можно віднести та покласти гроші на рахунок у банку, якщо не такі погані банкноти. Це може бути ПУМБ,Укрсіб,Аваль, сенс під невеличкий відсоток. Може восени попустить.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13418
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:32

Re: Клуб 100К - Теребеньки

А в сенс не стрьомно???
ihorsic
 
Повідомлень: 931
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 201202203204
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 883, 884, 885
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8840 1636242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 чер, 2023 15:28
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8399)
12.06.2023 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.