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alex lem написав:...мало що зарізав кред.ліміт до 1,5к грн як бомжу, ще й так з прийомом валюти в терміналі напакостив...
То мабуть їх штучний інтелект капостить. Вони то обнуляють, то підвищують без причини. Мені нещодавно в 10 разів порізали, а дружині після довгого 0 дали 50К, а через день ще збільшили. Пумб теж цікавий. Дуже довго телефонували з пропозицією кредитки з лімітом аж 4К. Нещодавно відкрив, і це не жарт, дійсно 4К. Не дивлячись на довгу історію співпраці і залишки на рахунках
Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества. Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.
Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.[/quote]
грошова рехформа готуеться [/quote] Сегодня звоню в один обменник, сотки 2006 года принимают по 36,7, а 1996г. - по 30 Такие обменники надо закрывать моментально.[/quote] що з відділеннями банків в місті,начальники взагалі йдуть назустріч клієнтам,можуть і у відділенні запросити мінялу та порахувати кошти,це якщо не дріб'язкові суми для обміну
Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества. Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.
Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.
Сьогодні був курс 36-80,це краще чим 10....30 % від 37-08 і нижче
Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества. Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.
Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.
alex lem написав:Спочатку катався на каруселях на усю гривню що позакінчувалася з депо після початку війни. Відіграв втрачене на курсах. Далі місяць очкування/очікування. І таки скинув усі біло-зелені папірці. Добре тоді пішли як діти у школу. Якби не пакостні купюри один раз від абанки, та два рази від аккорду то все було дуже чудово. А ще ж добирати залишки цих конвертів. Чую що ще буде біда гірка. Зелене лайно(ПриватБанк) мало що зарізав кред.ліміт до 1,5к грн як бомжу, ще й так з прийомом валюти в терміналі напакостив...
Літом можно віднести та покласти гроші на рахунок у банку, якщо не такі погані банкноти. Це може бути ПУМБ,Укрсіб,Аваль, сенс під невеличкий відсоток. Може восени попустить.