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Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества. Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.
Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.
Сьогодні був курс 36-80,це краще чим 10....30 % від 37-08 і нижче
Вам пишут про 1996г. и 2000г. с потёртостями. Их действительно обменники берут по курсу 30 или вообще отказываются брать. 2006г. по 36,8. А синие без проблем по 37,05-37,10 Хотя есть нормальные обменники, которые 1996г и 2006г. без проблем забирали по 36,90. Возможно такой курс у них, если клиент с ними часто работает, а для др. тоже самое...
Клиент_ написав:Про "не такі" долари. Треба більше розголосу і публічних питань, наприклад, як тут, щоб НБУ поворушився. https://youtu.be/RmUeiyHDvdc
Взагалі,НБУ коментує ситуацію з банками,ПОВи в законі,але в коментарях оминають пряму відповідь на тяжкі питання.
Так і є. НБУ сам створив цю проблему і не хоче це визнавати. Вперше зіткнувся з проблемою декілька років тому, коли Приват відмовився приймати 100 зі слідами експлуатації грошей, як грошей, а не картинки,яку треба під скло і в рамку. Тоді обурився і мав намір обґрунтовано "наїхати", але вивчивши нормативку на той час зрозумів яку капость зробив нацбанк. Раніше діяли зобов'язуючи правила щодо платоспроможності банкнот, у т.ч. іноземної валюти. Та НБУ змінив їх і тепер зобов'язуюча платоспроможність визначена для гривні, а для іноземних валют діють лише рекомендації. І кожна фінустанова може діяти на свій розсуд.