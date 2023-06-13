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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 07:05

  sens написав:
  andreyiskra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.

Сьогодні був курс 36-80,це краще чим 10....30 % від 37-08 і нижче
Вам пишут про 1996г. и 2000г. с потёртостями. Их действительно обменники берут по курсу 30 или вообще отказываются брать. 2006г. по 36,8. А синие без проблем по 37,05-37,10
Хотя есть нормальные обменники, которые 1996г и 2006г. без проблем забирали по 36,90. Возможно такой курс у них, если клиент с ними часто работает, а для др. тоже самое...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 08:17

  sens написав:
  Клиент_ написав:Про "не такі" долари.
Треба більше розголосу і публічних питань, наприклад, як тут, щоб НБУ поворушився.
https://youtu.be/RmUeiyHDvdc

Взагалі,НБУ коментує ситуацію з банками,ПОВи в законі,але в коментарях оминають пряму відповідь на тяжкі питання.

Так і є. НБУ сам створив цю проблему і не хоче це визнавати. Вперше зіткнувся з проблемою декілька років тому, коли Приват відмовився приймати 100 зі слідами експлуатації грошей, як грошей, а не картинки,яку треба під скло і в рамку.
Тоді обурився і мав намір обґрунтовано "наїхати", але вивчивши нормативку на той час зрозумів яку капость зробив нацбанк. Раніше діяли зобов'язуючи правила щодо платоспроможності банкнот, у т.ч. іноземної валюти. Та НБУ змінив їх і тепер зобов'язуюча платоспроможність визначена для гривні, а для іноземних валют діють лише рекомендації. І кожна фінустанова може діяти на свій розсуд.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:21

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Нащо людина дзвонить - вже є тг-канали.
Открыли Америку?? Мимо проходил обменника и светится курс. Было интересно сколько же курсов у него по годам у.е. Оказалось, для каждого года свой курс((
А если открыто говорит по тел. про три курса, то это уже нарушение. Если нет мозгов у него открыто отвечать так по тел. первому позвонившему, то такие обменники надо закрывать. Нормальные ребята отвечают - приходите посмотрим на состояние банкнот, тогда и про курс поговорим на месте.
курс по різному біля обміну можуть розмістити. Про вивіску яку видно під час комендантської години поки що забуваємо. До речі,для Колумба,можно індивідуально вирішити курс і обсяг,в тг так само-всі розмови про гроші виключно по зеленке. Мені доречі для таких спілкуваннь дуже підійшов маленький старий СЕ від яблука та друга сімка з таким самим номером тільки доступні передача даних.
Востаннє редагувалось sens в Вів 13 чер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:24

  Игорь Алексеевич написав:Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.
Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.[/quote]
Сьогодні був курс 36-80,це краще чим 10....30 % від 37-08 і нижче[/quote] Вам пишут про 1996г. и 2000г. с потёртостями. Их действительно обменники берут по курсу 30 или вообще отказываются брать. 2006г. по 36,8. А синие без проблем по 37,05-37,10
Хотя есть нормальные обменники, которые 1996г и 2006г. без проблем забирали по 36,90. Возможно такой курс у них, если клиент с ними часто работает, а для др. тоже самое...[/quote]
Мені здається що ви в деяких питання не розумієтесь. Курс було вказано в Акорді,про який написав автор поста,і додав що курс для повернення краще чим рахувати збиток при конському інкасо. Якось так.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:29

  Клиент_ написав:
  sens написав:
  Клиент_ написав:Про "не такі" долари.
Треба більше розголосу і публічних питань, наприклад, як тут, щоб НБУ поворушився.
https://youtu.be/RmUeiyHDvdc

Взагалі,НБУ коментує ситуацію з банками,ПОВи в законі,але в коментарях оминають пряму відповідь на тяжкі питання.

Так і є. НБУ сам створив цю проблему і не хоче це визнавати. Вперше зіткнувся з проблемою декілька років тому, коли Приват відмовився приймати 100 зі слідами експлуатації грошей, як грошей, а не картинки,яку треба під скло і в рамку.
Тоді обурився і мав намір обґрунтовано "наїхати", але вивчивши нормативку на той час зрозумів яку капость зробив нацбанк. Раніше діяли зобов'язуючи правила щодо платоспроможності банкнот, у т.ч. іноземної валюти. Та НБУ змінив їх і тепер зобов'язуюча платоспроможність визначена для гривні, а для іноземних валют діють лише рекомендації. І кожна фінустанова може діяти на свій розсуд.

На півдні беруть будь-яку готівкову валюту. З ПОВ ми з вами дійшли що НБУ провів лінії обмеження,на банках є важіль ,але на касі будь-кому хлам не приймуть. Ми ж з вами розуміємо ,що касир видає те чим підкрипили,привезли інкасатори,вони гроші руками не перевіряють. Тому як вирішення питання це лише зпроби здати в різних місцях - на касі в ПОВах бувають нові люди
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:03

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Нащо людина дзвонить - вже є тг-канали.
Открыли Америку?? Мимо проходил обменника и светится курс. Было интересно сколько же курсов у него по годам у.е. Оказалось, для каждого года свой курс((
А если открыто говорит по тел. про три курса, то это уже нарушение. Если нет мозгов у него открыто отвечать так по тел. первому позвонившему, то такие обменники надо закрывать. Нормальные ребята отвечают - приходите посмотрим на состояние банкнот, тогда и про курс поговорим на месте.

а три курса для синих доларов (в зависимости от суммы) - это не нарушение ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:15

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Нащо людина дзвонить - вже є тг-канали.
Открыли Америку?? Мимо проходил обменника и светится курс. Было интересно сколько же курсов у него по годам у.е. Оказалось, для каждого года свой курс((
А если открыто говорит по тел. про три курса, то это уже нарушение. Если нет мозгов у него открыто отвечать так по тел. первому позвонившему, то такие обменники надо закрывать. Нормальные ребята отвечают - приходите посмотрим на состояние банкнот, тогда и про курс поговорим на месте.

а три курса для синих доларов (в зависимости от суммы) - это не нарушение ?

для повА взагалі чи ви про Обмін валют "Партнер" м.Київ
це є ринок - чим більша сума тим кращий курс
Вас не бентежить ставка в банках - чим більша сума на депозит , тим краща ставка , все в рамках Фонда . Банк треба закрити чи що ?
Назбирайте 3000 у.е. і будете мати гарний курс
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:16

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  J написав:а три курса для синих доларов (в зависимости от суммы) - это не нарушение ?
Выше можно от табло. Ниже неэя..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:26

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:а три курса для синих доларов (в зависимости от суммы) - это не нарушение ?
Выше можно от табло. Ниже неэя..

"выше можно от табло" - это при покупке или продаже ? :mrgreen:
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