Додано: Вів 13 чер, 2023 09:24

Игорь Алексеевич написав: Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.

Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет. Акорд сегодня отдал зелёными 2006г. одна 1996г. Все хорошего качества.Давно уже не сравнивал купюры по годам. Почему у многих паника именно с 1996г.? вроде такая же как и 2006г. Особых различий нет.

Сегодня попросили меня сдать доллары. Не берут в обмениках в Запорожье 1996 года купюры, даже в идеальном состоянии. Зеленные 2000-х годов с потертостями на портрете по линии сгиба тоже не взяли. В другом обменике возле пл. Свободы сказали это ветошь, возьмем с комисом, но комис вам не понравиться. Я перебрал те, что мне выдал Акорд и повез ему назад все 1996 100 и одна 50. Закинул на дол. виртуалку назад. П...ц какой-то с этими дол.[/quote]Сьогодні був курс 36-80,це краще чим 10....30 % від 37-08 і нижче[/quote] Вам пишут про 1996г. и 2000г. с потёртостями. Их действительно обменники берут по курсу 30 или вообще отказываются брать. 2006г. по 36,8. А синие без проблем по 37,05-37,10Хотя есть нормальные обменники, которые 1996г и 2006г. без проблем забирали по 36,90. Возможно такой курс у них, если клиент с ними часто работает, а для др. тоже самое...[/quote]Мені здається що ви в деяких питання не розумієтесь. Курс було вказано в Акорді,про який написав автор поста,і додав що курс для повернення краще чим рахувати збиток при конському інкасо. Якось так.