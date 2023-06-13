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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:29

Re: Клуб 100К - Теребеньки

шо там, чи карусель трохи ворухнулася?
daap
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

daap написав:шо там, чи карусель трохи ворухнулася?
Передсмертні конвульсії :)
Zochan
 
Повідомлень: 772
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:28

  Zochan написав:
daap написав:шо там, чи карусель трохи ворухнулася?
Передсмертні конвульсії :)

вимушен був купляти онлайн в Приват - бо залишилось менше 300 уо на приватвкладі , а термінал не дає поповнити для замовлення готівки
також відкрив у Акценті - так само залишилось трошки тому відкрив х100
ТАС гарний курс і також онлайн і так само залишилось трошки залишків
ПУМБ заради вільних коштів і гарного обслуговування

Це все банки де можливо відкриття онлайн , також по закінченню обрати місто та місце , де можливо отримати кошти

Є вільна гривня на каруселі в МТБ,ПІВДЕННИЙ,РАДА,УКРГАЗБАНК,АВАЛЬ,МОНО,АККОРД

де точно не рекомендую :
- РВС ( погані умови але з грошима проблем немає , все нове емісійне ) ,
-КРЕДО ( курс і комісії завжди є і до останнього не розумієш кінцеву суму у.о. також всього одна каса та велика черга )
- КРИСТАЛ ( всі пайки були не емісійними , приблизно половину з того що пропонують забрати , я повертав - вказуючи на плями , є пліснява , маленькі надрізі , на середині банкноти майже перетерті )
- СКАЙ ( немає черг в одну касу , але і валюта завжди соу-соу . Гарний курс для продажу валюти ,якщо клієнт )
- інші банки не описую , але недостуність можливості хоча б зекономити час на відкритті робить свої мінуси , але з плюсів це курс і комісії - АЛЬЯНС , МИБ , УБІББАНК ...
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:52

  sens написав:.
- КРИСТАЛ ( всі пайки були не емісійними , приблизно половину з того що пропонують забрати , я повертав - вказуючи на плями , є пліснява , маленькі надрізі , на середині банкноти майже перетерті )
.

як ви зясували що є пліснява ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:59

  J написав:
  sens написав:.
- КРИСТАЛ ( всі пайки були не емісійними , приблизно половину з того що пропонують забрати , я повертав - вказуючи на плями , є пліснява , маленькі надрізі , на середині банкноти майже перетерті )
.

як ви зясували що є пліснява ?

касир забрала банкноту і побачила дефект
ви що мали на увазі ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:01

  sens написав:,
ви що мали на увазі ?

вам касир видала долари.
як ви зясували що на них є пліснява ?
J
 
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