Додано: Вів 13 чер, 2023 14:28

Zochan написав: daap написав: шо там, чи карусель трохи ворухнулася? Передсмертні конвульсії Передсмертні конвульсії

вимушен був купляти онлайн в Приват - бо залишилось менше 300 уо на приватвкладі , а термінал не дає поповнити для замовлення готівкитакож відкрив у Акценті - так само залишилось трошки тому відкрив х100ТАС гарний курс і також онлайн і так само залишилось трошки залишківПУМБ заради вільних коштів і гарного обслуговуванняЦе все банки де можливо відкриття онлайн , також по закінченню обрати місто та місце , де можливо отримати коштиЄ вільна гривня на каруселі в МТБ,ПІВДЕННИЙ,РАДА,УКРГАЗБАНК,АВАЛЬ,МОНО,АККОРДде точно не рекомендую :- РВС ( погані умови але з грошима проблем немає , все нове емісійне ) ,-КРЕДО ( курс і комісії завжди є і до останнього не розумієш кінцеву суму у.о. також всього одна каса та велика черга )- КРИСТАЛ ( всі пайки були не емісійними , приблизно половину з того що пропонують забрати , я повертав - вказуючи на плями , є пліснява , маленькі надрізі , на середині банкноти майже перетерті )- СКАЙ ( немає черг в одну касу , але і валюта завжди соу-соу . Гарний курс для продажу валюти ,якщо клієнт )- інші банки не описую , але недостуність можливості хоча б зекономити час на відкритті робить свої мінуси , але з плюсів це курс і комісії - АЛЬЯНС , МИБ , УБІББАНК ...