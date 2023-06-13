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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:29
Re: Клуб 100К - Теребеньки
шо там, чи карусель трохи ворухнулася?
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:10
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Передсмертні конвульсії
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:28
вимушен був купляти онлайн в Приват - бо залишилось менше 300 уо на приватвкладі , а термінал не дає поповнити для замовлення готівки
також відкрив у Акценті - так само залишилось трошки тому відкрив х100
ТАС гарний курс і також онлайн і так само залишилось трошки залишків
ПУМБ заради вільних коштів і гарного обслуговування
Це все банки де можливо відкриття онлайн , також по закінченню обрати місто та місце , де можливо отримати кошти
Є вільна гривня на каруселі в МТБ,ПІВДЕННИЙ,РАДА,УКРГАЗБАНК,АВАЛЬ,МОНО,АККОРД
де точно не рекомендую :
- РВС ( погані умови але з грошима проблем немає , все нове емісійне ) ,
-КРЕДО ( курс і комісії завжди є і до останнього не розумієш кінцеву суму у.о. також всього одна каса та велика черга )
- КРИСТАЛ ( всі пайки були не емісійними , приблизно половину з того що пропонують забрати , я повертав - вказуючи на плями , є пліснява , маленькі надрізі , на середині банкноти майже перетерті )
- СКАЙ ( немає черг в одну касу , але і валюта завжди соу-соу . Гарний курс для продажу валюти ,якщо клієнт )
- інші банки не описую , але недостуність можливості хоча б зекономити час на відкритті робить свої мінуси , але з плюсів це курс і комісії - АЛЬЯНС , МИБ , УБІББАНК ...
Додано: Вів 13 чер, 2023 15:52
Додано: Вів 13 чер, 2023 15:59
касир забрала банкноту і побачила дефект
ви що мали на увазі ?
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:01
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:12
Додано: Вів 13 чер, 2023 16:35
Додано: Вів 13 чер, 2023 18:44
як ви вирішили які купюри треба повернути ?[/quote]
що саме ви маєте на увазі - ви ніколи в житті не бачили як виглядає пліснява на доларах??
є картинка в інтернеті ,
Якщо це банк Приват , то взагалі залишаєте не менше 300 уо для нового замовлення .
Додано: Вів 13 чер, 2023 21:29
таких як на малюнку мені невидавали,
в обміннику мені сказали що на моїх банкнотах невидима пліснява
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