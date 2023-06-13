J написав: sens написав:,що саме ви маєте на увазі - ви ніколи в житті не бачили як виглядає пліснява на доларах??є картинка в інтернеті , https://molbuk.ua/ukraine/236460-u-pryv ... imaty.html , такі треба одразу повертати і не вестись що вони гарні або немає на заміну .,таких як на малюнку мені невидавали,в обміннику мені сказали що на моїх банкнотах невидима пліснява
sens написав:,що саме ви маєте на увазі - ви ніколи в житті не бачили як виглядає пліснява на доларах??є картинка в інтернеті , https://molbuk.ua/ukraine/236460-u-pryv ... imaty.html , такі треба одразу повертати і не вестись що вони гарні або немає на заміну .,