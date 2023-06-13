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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 чер, 2023 21:35
J написав:
таких як на малюнку мені невидавали,
в обміннику мені сказали що на моїх банкнотах невидима пліснява
Шукайте інше місце для вашого мотлоху ,на будь-який товар є покупець
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:44
П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
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andreyiskra
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Додано: Сер 14 чер, 2023 10:03
andreyiskra написав:
П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
Расскажут те, кто и дальше будет крутить карусель. У кого синие побоится отнести и вложиться в карусель, а кто сейчас получает мотлох, то захочет крутить карусель ради синих, но столкнётся с проблемами в обменниках и поделятся с нами.
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Вів 13 чер, 2023 09:36
sens
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