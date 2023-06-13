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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:35

  J написав:
  sens написав:,
що саме ви маєте на увазі - ви ніколи в житті не бачили як виглядає пліснява на доларах??
є картинка в інтернеті , https://molbuk.ua/ukraine/236460-u-pryv ... imaty.html , такі треба одразу повертати і не вестись що вони гарні або немає на заміну .,

таких як на малюнку мені невидавали,
в обміннику мені сказали що на моїх банкнотах невидима пліснява

Шукайте інше місце для вашого мотлоху ,на будь-який товар є покупець
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:44

Re: Клуб 100К - Теребеньки

П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:03

  andreyiskra написав:П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
Расскажут те, кто и дальше будет крутить карусель. У кого синие побоится отнести и вложиться в карусель, а кто сейчас получает мотлох, то захочет крутить карусель ради синих, но столкнётся с проблемами в обменниках и поделятся с нами. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 204205206207
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