|
|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 чер, 2023 21:35
J написав:
таких як на малюнку мені невидавали,
в обміннику мені сказали що на моїх банкнотах невидима пліснява
Шукайте інше місце для вашого мотлоху ,на будь-який товар є покупець
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13450
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 09:44
П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 10:03
andreyiskra написав:
П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
Расскажут те, кто и дальше будет крутить карусель. У кого синие побоится отнести и вложиться в карусель, а кто сейчас получает мотлох, то захочет крутить карусель ради синих, но столкнётся с проблемами в обменниках и поделятся с нами.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6660
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 чер, 2023 10:56
andreyiskra написав:
, Что дальше придумают, невидимые потертости,
было и такое,
в банке сказали что на нескольких моих купюрах 200 гривен
стерся магнитный слой
-
J
-
-
- Повідомлень: 5908
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:11
Игорь Алексеевич написав: andreyiskra написав:
П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
Расскажут те, кто и дальше будет крутить карусель. У кого синие побоится отнести и вложиться в карусель, а кто сейчас получает мотлох, то захочет крутить карусель ради синих, но столкнётся с проблемами в обменниках и поделятся с нами.
Нащо ви мелите єрундою? Курс наразі не найкращий,але краще купити по такому на 100 чим по 3 тисячі на день,а потім знімати з рахунку не більше і т.д. Давно було,мені наразі пропонують овдп. Дія.підпмс не маю. Як купити і в якому банку краще,але мене влаштовує термін до кінця цього року,без 2029
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13450
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:13
J написав: andreyiskra написав:
, Что дальше придумают, невидимые потертости,
было и такое,
в банке сказали что на нескольких моих купюрах 200 гривен
стерся магнитный слой
і що з ними було далі-вони ще у вас чи впарили баригам ?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13450
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:34
https://forum.finance.ua/topic218660.html
sens написав:
Давно було,мені наразі пропонують овдп. Дія.підпмс не маю. Як купити і в якому банку краще,але мене влаштовує термін до кінця цього року,без 2029
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8333
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8841
|1637748
|
Вів 13 чер, 2023 09:36
sens
|