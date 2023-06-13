RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:35

  J написав:
  sens написав:,
що саме ви маєте на увазі - ви ніколи в житті не бачили як виглядає пліснява на доларах??
є картинка в інтернеті , https://molbuk.ua/ukraine/236460-u-pryv ... imaty.html , такі треба одразу повертати і не вестись що вони гарні або немає на заміну .,

таких як на малюнку мені невидавали,
в обміннику мені сказали що на моїх банкнотах невидима пліснява

Шукайте інше місце для вашого мотлоху ,на будь-який товар є покупець
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:44

Re: Клуб 100К - Теребеньки

П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1362
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:03

  andreyiskra написав:П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
Расскажут те, кто и дальше будет крутить карусель. У кого синие побоится отнести и вложиться в карусель, а кто сейчас получает мотлох, то захочет крутить карусель ради синих, но столкнётся с проблемами в обменниках и поделятся с нами. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6660
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 10:56

  andreyiskra написав:, Что дальше придумают, невидимые потертости,

было и такое,
в банке сказали что на нескольких моих купюрах 200 гривен
стерся магнитный слой
J
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:11

  Игорь Алексеевич написав:
  andreyiskra написав:П...ц, невидимая плесень. Как её разглядели если её не видно? Что дальше придумают, невидимые потертости и изношенности?
Расскажут те, кто и дальше будет крутить карусель. У кого синие побоится отнести и вложиться в карусель, а кто сейчас получает мотлох, то захочет крутить карусель ради синих, но столкнётся с проблемами в обменниках и поделятся с нами. :roll:

Нащо ви мелите єрундою? Курс наразі не найкращий,але краще купити по такому на 100 чим по 3 тисячі на день,а потім знімати з рахунку не більше і т.д. Давно було,мені наразі пропонують овдп. Дія.підпмс не маю. Як купити і в якому банку краще,але мене влаштовує термін до кінця цього року,без 2029
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:13

  J написав:
  andreyiskra написав:, Что дальше придумают, невидимые потертости,

было и такое,
в банке сказали что на нескольких моих купюрах 200 гривен
стерся магнитный слой
і що з ними було далі-вони ще у вас чи впарили баригам ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:34

  sens написав:Давно було,мені наразі пропонують овдп. Дія.підпмс не маю. Як купити і в якому банку краще,але мене влаштовує термін до кінця цього року,без 2029


https://forum.finance.ua/topic218660.html
mephala
 
Повідомлень: 8333
З нами з: 07.04.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 204205206207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 883, 884, 885
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8841 1637748
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 чер, 2023 09:36
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.