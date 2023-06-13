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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 чер, 2023 14:06
flysoulfly написав:
пліснява буває вже й на синіх баксах?
Менялы выдумают новую схему. Потрусят потом, кто держит синие.))
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Игорь Алексеевич
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Вів 13 чер, 2023 09:36
sens