Менялы выдумают новую схему. Потрусят потом, кто держит синие.))
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Додано: Сер 14 чер, 2023 14:06
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Сер 14 чер, 2023 15:26
А теоретично чом би й ні ? Війна де хто ховає гроші.
Кілька років назад знайома розказувала в власному домі в погребі тримала біло-зелені доляри в поліетиленовому пакеті. Цвіль взялася що ні один банк не захотів прийнять. Якийсь міняла з комісією забрав. Думаю що тоді привату в термінал закинув.
Додано: Сер 14 чер, 2023 15:56
тільки з власного досвіду , немає вільних 2 роки , щоб усе перечитувати з 2-16 року.
тут в темі про бакси всі пишуть про комісії, не вже в овдп все гарно і немає до чого причепитися
Додано: Сер 14 чер, 2023 16:03
вам касир видала долари.
як ви зясували що на них є пліснява ?[/quote]
ви ніколи в житті не бачили як виглядає пліснява на доларах??
[/quote]
пліснява буває вже й на синіх баксах?[/quote]
А теоретично чом би й ні ? Війна де хто ховає гроші.
Кілька років назад знайома розказувала в власному домі в погребі тримала біло-зелені доляри в поліетиленовому пакеті. Цвіль взялася що ні один банк не захотів прийнять. Якийсь міняла з комісією забрав. Думаю що тоді привату в термінал закинув.[/quote]
ОБС одним терміном
у мене був досвід коли президент не Франклін але справжний УАН майже хандрід долар
на 7 км ринок Одеса , більше 20 років тому було .
Дивився відео як роблять розчин води з білизною 1:1 , потім в розчині щіткою потроху знімають ту цвіль , і щоб не було хімичного запаху банкноту в водяному розчині промивають
також , якщо залишились видимі сліди цвілі , можно в духовці потримати при температурі не вище 120 .
Якщо сліди залишились і запах , то вже або інкасо або на весілля в конверт
Додано: Сер 14 чер, 2023 16:39
Додано: Сер 14 чер, 2023 16:40
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