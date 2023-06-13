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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:06

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  flysoulfly написав:пліснява буває вже й на синіх баксах?
Менялы выдумают новую схему. Потрусят потом, кто держит синие.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:26

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  J написав:вам касир видала долари.
як ви зясували що на них є пліснява ?

ви ніколи в житті не бачили як виглядає пліснява на доларах??

пліснява буває вже й на синіх баксах?

А теоретично чом би й ні ? Війна де хто ховає гроші.
Кілька років назад знайома розказувала в власному домі в погребі тримала біло-зелені доляри в поліетиленовому пакеті. Цвіль взялася що ні один банк не захотів прийнять. Якийсь міняла з комісією забрав. Думаю що тоді привату в термінал закинув.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:56

  mephala написав:
  sens написав:Давно було,мені наразі пропонують овдп. Дія.підпмс не маю. Як купити і в якому банку краще,але мене влаштовує термін до кінця цього року,без 2029


https://forum.finance.ua/topic218660.html


тільки з власного досвіду , немає вільних 2 роки , щоб усе перечитувати з 2-16 року.

тут в темі про бакси всі пишуть про комісії, не вже в овдп все гарно і немає до чого причепитися
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 16:03

вам касир видала долари.
як ви зясували що на них є пліснява ?[/quote]
ви ніколи в житті не бачили як виглядає пліснява на доларах??
[/quote]
пліснява буває вже й на синіх баксах?[/quote]
А теоретично чом би й ні ? Війна де хто ховає гроші.
Кілька років назад знайома розказувала в власному домі в погребі тримала біло-зелені доляри в поліетиленовому пакеті. Цвіль взялася що ні один банк не захотів прийнять. Якийсь міняла з комісією забрав. Думаю що тоді привату в термінал закинув.[/quote]

ОБС одним терміном
у мене був досвід коли президент не Франклін але справжний УАН майже хандрід долар
на 7 км ринок Одеса , більше 20 років тому було .
Дивився відео як роблять розчин води з білизною 1:1 , потім в розчині щіткою потроху знімають ту цвіль , і щоб не було хімичного запаху банкноту в водяному розчині промивають
також , якщо залишились видимі сліди цвілі , можно в духовці потримати при температурі не вище 120 .
Якщо сліди залишились і запах , то вже або інкасо або на весілля в конверт :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 16:39

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  andreyiskra написав: П...ц какой-то с этими дол.

грошова рехформа готуеться :mrgreen:
де готується?
"шо, опять?"

или Amero? :mrgreen:


Банк БРИКС :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 16:40

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:пліснява буває вже й на синіх баксах?
Менялы выдумают новую схему. Потрусят потом, кто держит синие.))


ща у них "мелкий опт" начинается от 500, совсем нести перестали
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:07

Re: Клуб 100К - Теребеньки

В тельавізорі в телемарафоні оце сказали що сьогодні,,наш самий справедливый суд в мире,, дав судді Чаусу десять років. Безстрашна людина, закатував доляри в трьох літрові банки і закопував в землю. І не боявся що долари цвіллю візьмуться. Теж мабуть знав як розчин води з білизною робить? :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:29

  alex lem написав:В тельавізорі в телемарафоні оце сказали що сьогодні,,наш самий справедливый суд в мире,, дав судді Чаусу десять років. Безстрашна людина, закатував доляри в трьох літрові банки і закопував в землю. І не боявся що долари цвіллю візьмуться. Теж мабуть знав як розчин води з білизною робить? :)

він міг рішенням суду зобов'язати банк прийняти зношені доллари
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:34

  alex lem написав:В тельавізорі в телемарафоні оце сказали що сьогодні,,наш самий справедливый суд в мире,, дав судді Чаусу десять років. Безстрашна людина, закатував доляри в трьох літрові банки і закопував в землю. І не боявся що долари цвіллю візьмуться. Теж мабуть знав як розчин води з білизною робить? :)


и эти 10 рокив все будут его стыдить смехотворностью суммы
cohan
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