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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:57

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Підрив Каховської ГЕС спричинить додаткове зростання цін, — НБУ

"За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок в інфляцію на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств і часткову втрату врожаю, насамперед овочів", - сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

НБУ якбито натякає ...
daap
 
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