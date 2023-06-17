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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 чер, 2023 20:50
Сергей Пр написав: myko написав:Сергей Пр
певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.
Дякую, треба звісно звертати увагу. Наприклад, в Укргазбанку жодних комісій з військовими облігаціями, через Дію теж (але там тільки гривневі),- колись думав, що це з військовими облігаціями скрізь так.
Так у моні ті 0,9% це комісія ніяк не пов'язана з облігаціями. Це стандартна комісія за зняття готівки. Так у них є виключення для зарплат та для вкладів, які безпосередньо знімаються з вкладного рахунку. Але якщо депо впаде на картку то коміс буде так само 0,9%. Тому це коміс картки а ніяк не такого продукту як військові облігації - операції з ними наразі дійсно безкоштовні.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 21:12
Alien написав: Сергей Пр написав: myko написав:Сергей Пр
певно моно, 26/10/2023 р. 3,93% річних до погашення, але не забуваємо про комісію 0,9%.
Дякую, треба звісно звертати увагу. Наприклад, в Укргазбанку жодних комісій з військовими облігаціями, через Дію теж (але там тільки гривневі),- колись думав, що це з військовими облігаціями скрізь так.
Так у моні ті 0,9% це комісія ніяк не пов'язана з облігаціями. Це стандартна комісія за зняття готівки. Так у них є виключення для зарплат та для вкладів, які безпосередньо знімаються з вкладного рахунку. Але якщо депо впаде на картку то коміс буде так само 0,9%. Тому це коміс картки а ніяк не такого продукту як військові облігації - операції з ними наразі дійсно безкоштовні.
тип паче , якщо і справді потрібна буде готівка - прогнати через депо, хоч це і не швидко
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Додано: Пон 19 чер, 2023 22:50
sens написав:
,відсутність терміналів Приват на прийом валюти. ,
Поповнення готівкою в терміналі самообслуговування ************* ***.00 USD
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Додано: Пон 19 чер, 2023 23:58
Alien написав:
Так у моні ті 0,9% це комісія ніяк не пов'язана з облігаціями. Це стандартна комісія за зняття готівки. Так у них є виключення для зарплат та для вкладів...
Наприклад, в Укргазбанку виплати по військовим облігаціям вважаються цільовими виплатами, тому і зняття готівки з "карти для виплат" (чи як вона там у них називається) - без комісії. З їх карти е-підтримка знімати ці виплати можна теж без комісій (це якщо через Дію купувати, бо там виплати можна скерувати тільки на якусь картку е-підтримки). Тобто комісій немає абсолютно ніяких від початку до кінця, як їх не назви:).
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Сергей Пр
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Додано: Вів 20 чер, 2023 00:00
Що вже приймають? Казали що почнуть з 22 приймати....
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Додано: Вів 20 чер, 2023 02:27
Alien написав:
При цьому в "загашнику" вони навіть можуть тримати і "сині", але клієнтам показувати лише "зелені" (в Тасі у підсумку виявилось саме так - "сині" знайшлися одразу після дзвінка з головного банку).
Конспірологія
Знімав в приваті залишок із картки, невелику суму, касирка шукала дрібні й достала пакетик із долярами, там були в т.ч. зелені сотки. Сказав що маю дрібні, то вона мені дістала й дала синю сотку з іншого місця.
Знімав у Пумбі кілька тисяч, касирка відрахувала з пачки, де були і сині і зелені. Відрахувала синіми.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 06:44
J написав: sens написав:
,відсутність терміналів Приват на прийом валюти. ,
Поповнення готівкою в терміналі самообслуговування ************* ***.00 USD
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Додано: Вів 20 чер, 2023 13:22
Сергей Пр З Укргазом зарікся зв'язуватися. Три місяці назад закінчувався конвертдепо. Їх тоді було багато по різних банчиках,мотався забирав, перевкладав. Замотався заїхать в відділення й сказать що буду забирать. День закінчення на вихідних. Депо пролонгувався знов на три місяці. Приїхав питаю , як так? - У вас була по цьому депо включена лонгація.-Ні, не було такого.-Приходьте через 3 місяці, нічим допомогти не можемо.
Оце на днях забрав. Одне хоч синіми віддали.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 13:42
Успіх написав:
А що - ви
Таку купівлю долара ніхто не скасовував, коли гривня є. Не в обміннику ж куплять бо то зашквар
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Додано: Вів 20 чер, 2023 15:33
nekefer написав:
давайте представим что в Херсоне, затопило, уплыл матрац
или представим что в Чернигове, разбомбило, матрац сгорел
или на временно оккупированной территории где любой маньяк узнав про матрац сделает что ему захочется с владельцем
именно в таких экстремальных случаях карта или ОВДП надёжнее
из опыта проживания во временно осажденном городе могу сказать, что гривневая наличка очень нужна (подвоза нет, на рынке все за нал, АТБ пусто), НО баксы наличные точно не нужны, на крайняк если нужно будет выехать то поедете через блокпосты с чемоданом баксов? шанс выжить в какую сторону изменится?
1. ваш матрас надо дробить по банкам, чтоб в каждом банке не лежала значительная сумма. Так как имели место случаи, когда финмон неожиданно просыпался, когда люди забирали депозиты по 12k$ и вместо хрустящих долларов очень долго носили объяснительные.
2. блокировка счетов из-за того что однофамилец или ваш неоплаченный штраф попал в реестр боржників
3. Да, с чемоданом нала ехать через блокпосты это сравнимо самоубийство, у вас все выпотрошат, и очень повезет что живым отпустят. Я пока лучше крипты в холодном кошельке не вижу решений. Крипту можно хоть обналичить в другой стране, а нал на границе нужно таможенникам декларировать или за шкирку каждому ребенку по 10к совать, та и скажу, ходить по городу с огромным мешком кэша не самое приятное удовольствие, развивается мания преследования. В отеле оставить нельзя, на съемной хате тоже, в машине тем более вынесут.
Сначала исчезает охрана банков, потом в городе пропадает полиция, и банковские ячейки сразу становятся лакомой добычей мародеров, в хранилище вы не попадете без взлома, чтоб забрать содержимое ячейки
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