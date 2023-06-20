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Додано: Вів 20 чер, 2023 20:28
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Ну що твм з каруселями?
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:16
Нацбанк скасував визначення незначного зносу іноземних банкнот
Національний банк України з метою запобігання недобросовісним спекуляціям і мінімізації непорозумінь під час обміну готівкової валюти вніс зміни до своєї "нормативки" і скасував визначення незначного зношення банкнот, заборонивши фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.
"Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що не збігається десь малюнок або не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський фактор!" - написав голова НБУ Андрій Пишний у фейсбуці.
Він наголосив, що до представників банків і небанківських установ донесено принципову позицію НБУ, і в разі порушення такі дії будуть розцінюватися не тільки як недотримання регуляторних вимог НБУ, а й як потенційна ознака шахрайства.
"За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль і вживаємо адекватних заходів впливу", - заявив Пишний.
Очільник регулятора уточнив, що Нацбанк залежно від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають штрафи: для банків - до 400 тис. грн, які незабаром буде збільшено за суттєві порушення, для небанківських установ - до 5% від розміру власного капіталу установи.
Пишний нагадав, що НБУ не встановлював жодних обмежень обміну валют на основі року випуску банкнот, і його нормативно-правовими актами прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження.
Він повідомив, що 21 червня Нацбанк проведе чергову зустріч з учасниками ринку, щоб обговорити ухвалене у вівторок рішення.
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:28
Игорь Алексеевич
Банки та небанківські фінансові установи повинні приймати на інкасо виключно:
1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження:
розірвані (розрізані) на частини;
із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
мають явні друкарські недоліки;
2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).
Це передбачено змінами до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами).
Інші зміни містить постанова Правління Національного банку України від 20.06.2023 № 75 "Про внесення змін до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України".
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:31
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:33
Игорь Алексеевич єто не вам, а ето вместо той води, что ви налили.
написал четкий перечень признаков, чтоби в людей били аргументи.
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:38
А банка. Подготовили половину синими, а половину хламом. Типа на дурочку хотели сыграть.
Синие взял, хлам отказался. Приват №2
Банки применили думаю схему на дурочку по возврату. Если ещё у клиента есть депозиты в валюте, то отдают нормальными. А если видят, что депозитов больше нет, то после окончания последнего дело впихивают хламом. Только Приват буро всё впихивает хламом, то др. решили сыграть в шахматку - половину хорошими, а половину пытаются всунуть мотлохом.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 20 чер, 2023 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:40
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:43
Игорь Алексеевич согласен с вами, будете осенью откуп делать в валюте - берите с собой распечатки интерфакса - они здорово вам помогут взять нормальний синий доллар.
При виде интерфакса - касири будут падать на колени и подносить вам пачки новеньких купюр.
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:45
они и сейчас не падают и потом не будут. А за чем передо мной падать, да ещё на колени??? я ж не батюшка
И эта постанова больше относится, кто несёт дол. в банк. Я несу их в обменник.
Касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір.
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:50
Игорь Алексеевич дякую Вам за позитив і розуміння, ви не батюшка - ви Пан Отець, який навчає як копійку до копійки скласти.
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